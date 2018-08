La notte delle miss sul Tacco d'Italia, al Relax Leuca (Lecce)

A sinistra il faro, a destra il tacco d’Italia, al centro… la notte delle Miss! Era questo l’emozionate scenario che hanno trovato gli invitati all’esclusivo cocktail party presso il sotto le stelle organizzato da Ditutto, Maximus e Relax Leuca per la premiazione della vincitrice del fashion talent “Star of the Night”.

E’ stata la giovane studentessa Chiara Padovano, originaria di Gallipoli, ad aggiudicarsi l’ottava edizione del fashion talent. Premiata da Jennifer Ibrahimi, vincitrice della scorsa edizione, sarà lei a presentare, il prossimo ottobre, la collezione Autunno Inverno 2018/2019 di Maximus abbigliamento nello shooting fotografico organizzato da Ditutto e diretto dal fotografo Gigi Samueli.

Durante la serata sono state premiate anche le vincitrice del fashion talent “Le Miss di Clary”, contest organizzato dell’omonima rivista di moda e abbinato a “Star of the Night”.

Ludovica Tommasi (Miss Clary Fashion), Mariagrazia Cotardo (Miss Clary Elegance) e Jennifer Ibrahimi (Miss Clary) sono le tre Miss che si sono aggiudicate le fasce 2018 del noto brand italiano dedicato alla moda.

Voce ufficiale del grande evento DITUTTO lo showman milanese Carlo Crini che la sua originale carica ha entusiasmato un attento partner. Al suo fianco il direttore artistico Antonio Forte.

A rendere il tutto ancora più esclusivo in questa speciale serata dedicata al fashion le voci di tre giovani talenti della musica - Alessia Leo, Ester del Popolo e Martina Malagnino - che oltre a regalare agli ospiti alcuni emozionanti momenti musicali davanti ad uno dei mari più belli d’Italia, hanno affiancato Carlo Crini nella premiazione de “Le Miss di Clary”.