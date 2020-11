L'Amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, ha proceduto a pubblicare l'Avviso pubblico col quale ha invitato tutti gli organismi interessati, Associazioni, Enti e singoli cittadini a presentare proposte ed idee progettuali quale forma di democrazia partecipata per la realizzazione di progetti d'intervento e servizi di interesse comune. Ben 25 le proposte pervenute, tutte ritenute ammissibili, anche se 7, avendo superato il budget disponibile per questa tipologia di intervento, sono state escluse, pur essendo prese in considerazione in futuro. Quelle concorrenti per l’intervento previsto con le somme della annualità 2020 sono dunque le seguenti 18:

1) Riqualificazione antica pensilina in ghisa vecchia stazione ferroviaria in vista del 25° anniversario dell’acquisto da parte del Comune di Milazzo dello storico edificio (1996-2021).

2) Riqualificazione di tre siti culturali: Fortino dei Castriciani ed annessa piazzetta, monumento sepolcrale Zumjungen e sepolcro bizantino.

3) Installazione di cestini portarifiuti per le varie frazioni della raccolta differenziata nel tratto di passeggiata compresa tra la sede della Fondazione Lucifero e piazza Sant’Antonino.

4) Corsi gratuiti avviamento allo sport per minori dai 12 ai 16 anni appartenenti a famiglie indigenti.

5) "Street Art 2020" – organizzazione di un concorso d’arte urbana per realizzare murales in diverse zone della città.

6) Un "Castello da favola": realizzazione all’interno della cittadella fortificata di Milazzo d'un percorso ad hoc in grado di catturare l’attenzione dei più piccoli mediante il linguaggio della fantasia.

7) Percorso vita lungomare Ponente da campo sportivo a Piazza Ngonia con la collocazione di attrezzi dedicati allo svolgimento di attività sportiva all’aperto.

8) Percorso pedonale/ciclabile sul vecchio tracciato ferroviario.

9 Recupero di tre scalinate: via Scopari, via Roccazze e stretta scalinata di vico Catanzaro che collegano il quartiere marinaro di Vaccarella alla Cittadella fortificata.

10) "Nuovo Giardino Marconi": riqualificare piazza Marconi antistante la vecchia stazione ferroviaria ritenuta uno tra i più caratteristici simboli storici della città di Milazzo.

11) "Scale in arte". Realizzazione di un’opera di street art sulla scalinata tra via degli Scopari e via Ventimiglia tra i quartieri di Vaccarella e Borgo Antico.

12) "Teatro urbano dei due mondi". L’obiettivo è valorizzare il quartiere di Vaccarella. Il teatro urbano vuole essere un luogo libero e aperto nel quale lasciarsi catturare da spettacoli per famiglie e bambini, teatro di strada.

13) Car – Castello accessibile rinnovabile – Si prevede l’acquisto di una macchina elettrica a 4 posti compreso il guidatore (modello tipo golf car).

14) Recupero piazzetta del Pescatore nel borgo marinaro di Vaccarella.

15) Infopunto Porticella. Installazione di uno o più pannelli informativi nella zona del belvedere, in cima alla salita Porticella, nell’area limitrofa al Bastione delle Isole.

16) Festival di rigenerazione e cittadinanza attiva, per favorire nuove forme di aggregazione.

17) Parco delle Culture. Bonifica delle aree verdi interne alla cittadella fortificata.

18) "Uniamoci" – riqualificazione della piazzetta del Pescatore tramite narrazione artistica.

La scelta del progetto da realizzare avverrà attraverso una votazione popolare concernente dunque le proposte sopra menzionate.

Per partecipare al voto sarà sufficiente inviare al seguente indirizzo hyperlink: "mailto:protocollogenerale@comune.milazzo.me.it" una mail avente per oggetto: "Votazione Democrazia partecipata" ed inserendo successivamente la seguente dicitura: "Con riferimento alla scelta del progetto, si indica quello denominato: (indicare descrizione o il numero che è stato assegnato nell’elenco). La votazione aprirà ufficialmente alle ore 9:00 di martedì 1 dicembre 2020 e si concluderà alle 12:00 di venerdì 11 dicembre 2020. Saranno prese in considerazione solo le mail pervenute in questo arco di tempo. In caso di invio di più mail aventi lo stesso indirizzo sarà considerata solo la prima mail pervenuta.