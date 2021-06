Già disponibile in tutti i digital store.

La realizzazione del primo album di ANDRE è giunta al termine nel 2021. Nella traccia “PRIMA DI TUTTO”, che dà il titolo all’album, vi è la massima volontà dell’autore di rivelare agli ascoltatori la propria interiorità. Questo lavoro è costituito da 7 tracce che sottolineano la volontà di concentrare pienamente ciò che l’artista vuole trasmettere. Questo è il frutto di un insieme di esperienze differenti. La realizzazione dell’album è iniziata grazie alla collaborazione con l’arrangiatore Bruno Guerrini e grazie all’editore Halidon Music.

Questa canzone “PRIMA DI TUTTO” è costituita da un groove medio che introduce dall'inizio un ambiente introspettivo. Il testo é molto graffiante e denso; sia di significati sia di parole. Gli arrangiamenti sorreggono la voce dall'inizio fino al ritornello che sottolinea la volontà di toccare gli ascoltatori. Le sonorità del pop per alcuni attimi prendono ispirazione dagli anni 80.

ANDRE alias Andrea Panizza, nato a Milano l'8 Ottobre. Cantautore e musicista si avvicina alla musica molto presto, attratto dalla batteria. Questa sua passione gli permetterà di affrontare negli anni situazioni ed esperienze professionali televisive e live. Ha partecipato nelle vesti di attore/musicista in tre serie di telefilm in onda su Italia Uno; rispettivamente nell' 88/89/90 con Cristina D'Avena. Oltre che alla passione per la batteria, ha da sempre una predisposizione al canto che dagli anni '90 in poi fra una band e l'altra ricoprirà uno spazio sempre più dominante. Le occasioni non gli mancano, infatti passa velocemente dai piano bar alle cover band che gli permetteranno di affrontare palchi sempre più importanti. Nel frattempo sente la necessità di acquisire una maggior consapevolezza nel canto e si affida ad alcuni vocal coach. La scrittura di nuove canzoni è una costante esigenza che gli permette di dare spazio a tutte quelle emozioni che altrimenti resterebbero intrappolate dentro di se. Si rende conto che attraverso il canto e il contatto con il pubblico può comunicare in modo graffiante e ricevere in cambio ciò che in realtà cercava da tempo. Partecipa a vari contest e concorsi canori nazionali fra i quali Salsomaggiore Terme ed altri. Autore SIAE dal 1991, attualmente impegnato nella produzione del suo album di inediti, prodotto ed arrangiato da Bruno Guerrini e Halidon Music.