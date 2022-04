A inizio stagione la Yamaha sembrava aver fatto non uno ma due passi indietro rispetto a quanto fatto vedere lo scorso anno. Poi, pian pianino, le cose sono cambiate e oggi Quartararo non solo ha ottenuto la prima vittoria della stagione, ma ha anche stravinto il GP del Portogallo sul circuito di Portimao, grazie agli oltre cinque secondi di distacco sugli inseguitori, assicurandosi anche il comando della classifica generale.

Secondo classificato, il connazionale Johann Zarco, primo dei ducatisti con la sua Pramac Racing, mentre terza è l'Aprilia con il solito Aleix Espargaro, che torna sul podio dopo la vittoria in Argentina.

Da segnalare la rimonta di Alex Rins (Suzuki ) che, scattato dalla 23esima posizione, è arrivato quarto. E in tema di rimonte, va pure ricordato l'ottimo ottavo posto di Pecco Bagnaia (Ducati) che sabato era stato vittima di una bruttissima caduta in Q1.

Invece non è andata altrettanto bene a Enea Bastianini (Gresini Racing), anche lui caduto in Q1 e partito dal fondo della griglia, che era arrivato tra i primi 10, quando ha dovuto abbandonare per una caduta alla curva 8.

E rimanendo in tema di cadute, nel finale di gara Miller (Ducati), tentando un sorpasso all'interno su Mir (Suzuki), ha perso l'anteriore, finendo nella ghiaia insieme al rivale mentre entrambi stavano lottando per il podio.

Questi i primi 10 classificati:

01. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP)

02. Johann Zarco (Pramac Racing) + 5.409

03. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 6.068

04. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 9.633

05. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 13.573

06. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 16.163

07. Alex Marquez (LCR Castrol Honda) + 16.183

08. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 16.511

09. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 16.769

10. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 18.063

Dopo questa gara, Quartararo è il nuovo leader del mondiale con 69 punti, alla pari con Rins, tre in più rispetto ad Aleix Espargaro e otto in più di Bastianini. Zarco completa la top 5 in classifica generale con 51 punti.

La MotoGP ritorna in pista tra una settimana sul circuito di Jerez, per il GP di Spagna.