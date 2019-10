Apre la stagione teatrale Prosa 2019-2020 del Teatro Manzoni a Milano e per sole tre settimane”Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello della produzione Francesco e Virginia Bellomo.

Interpretata da Gianfranco Iannuzzo e Francesca Muni, la “Noir Commedia” che torna a Milano diretta da Francesco Bellomo e dopo aver girato l’Italia per alcune stagioni è la versione completa scritta un secolo fa, nata dalla fantasia di un grande filosofo che è Luigi Pirandello e dallo spunto da due novelle: “Certi obblighi” e “La verità” cui, in entrambi i casi si narra di un marito che, nonostante sia a conoscenza dell’adulterio della moglie, lo accetta con rassegnazione, ponendo come unica condizione la salvaguardia dell’onorabilità.

La tournée, da quando iniziata con all’attivo molte repliche e oltre centocinquantamila spettatori è considerato tra gli spettacoli di prosa di maggior successo degli ultimi anni.

Quando fu chiesto a Pirandello come fosse nata in lui l’ispirazione per un dramma tanto misterioso quanto complesso, telegraficamente, rispose: “Un incubo”!

_©Angelo Antonio Messina











youtu.be/6-YkHPS9LZo

Dal 10 al 27 ottobre 2019

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30

GIANFRANCO JANNUZZO

in

IL BERRETTO A SONAGLI

di Luigi Pirandello

con Emanuela Muni (Beatrice)

Alessio Di Clemente (Fifì), Rosario Petix, (Commissario Spanò)

Alessandra Ferrara (Fana), Carmen Di Marzo (Saracena)

e la partecipazione di Anna Malvica nel ruolo della signora Assunta

scena Carmelo Giammello

musiche Mario D’Alessandro

luci Giuseppe Filipponio

costumi Mara Gentile

regia FRANCESCO BELLOMO

adattamento Francesco Bellomo, Moreno Burattini

assistente alla regia Maya Melis

voce solista Francesca Gambina



TEATRO MANZONI MILANO

info@teatromanzoni.it

telefono 02 76 36 901