Il “Rosarno Film Festival - Fuori dal Ghetto” torna per il terzo anno consecutivo, dal 15 novembre al 16 dicembre 2024, con un programma ricco di eventi che si svolgeranno in cinque comuni calabresi e otto comuni di altre regioni italiane. L'evento, che coinvolge 17 associazioni, punta i riflettori sui temi dell'immigrazione, dei diritti umani e dell'inclusione sociale attraverso una serie di proiezioni, concerti e presentazioni di libri.

“Il Rosarno Film Festival - spiegano i promotori - vuole essere un punto di riferimento per chi crede nel valore del cinema come strumento di riflessione e cambiamento sociale”. La terza edizione del festival propone una programmazione cinematografica variegata, che include lungometraggi, cortometraggi e documentari. Particolare attenzione sarà riservata alle opere di giovani registi emergenti e filmmaker internazionali, che affrontano temi come la discriminazione, la marginalizzazione e i diritti dei lavoratori migranti.