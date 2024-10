Impatto fatale nella serata di ieri, sulla strada provinciale 18 Trapani-Custonaci.

Due auto si sono scontrate frontalmente a circa 500 metri dal ponte Forgia; nell’impatto ha perso la vita Francesco Grispo, 25 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Bravo. Nell’altra auto, un Dacia Duster, c’era una donna di 59 anni che è rimasta ferita.

Lo scontro è stato molto violento.

I due conducenti sono rimasti intrappolati tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalle auto. Due ambulanze del 118 li hanno trasportati all’ospedale Sant’Antonio Abate ma per il 25enne non c’è stato nulla da fare. La donna è rimasta ferita in modo non grave. Sono intervenuti i vigili urbani di Valderice.