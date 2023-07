L’Istituto Affari Internazionali ha presentato oggi a Roma il Numero 10 del Green Deal Watch dal titolo “Fit for 55”.

Il Green Deal Watch è un rapporto trimestrale prodotto dall’Istituto con il supporto di Edison.

La pubblicazione ha la finalità di monitorare ed analizzare le iniziative della Commissione Europea e degli Stati Membri nel quadro del Green Deal.

Le aree monitorate sono:

Driving the Green Deal che analizza l’evoluzione delle politiche e delle tecnologie per le “rinnovabili”, la mobilità sostenibile e le energie verdi.

Greening industry che osserva quanto sta accadendo nella riconversione industriale con particolare attenzione alla digitalizzazione e alla ricerca ed innovazione dell’economia circolare.

Supporting the transformation che si concentra sulla governance energetica, sui finanziamenti e fondi UE, sul Just Transition Mechanism e sul riposizionamento in atto di istituzioni quali la Banca Europea per gli Investimenti.

Strengthening security and diplomacy che affronta gli aspetti di diplomazia energetica con particolare attenzione al Mediterraneo, Africa, Russia, Asia e USA.

Il Green Deal Watch si propone di offrire una continuità di analisi su quanto sta avvenendo nel quadro della Transizione Energetica.

Tra gli intervenuti all’Istituto per gli Affari Internazionali Parenti, Direttore della Rappresentanza UE in Italia, M. Barbaro, Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, S. Nisi della Edison e M. Bianchi dello IAI.