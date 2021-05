A Jerez, allo spegnersi dei semafori, è Miller (Ducati) ad andare in testa alla gara seguito da Morbidelli (Petronas Yamaha) e Bagnaia, con l'altra Ducati, mentre Fabio Quartararo (Yamaha) dalla pole scivola al quarto posto, ma non dandosi per vinto, tanto che dopo quattro giri diventa il leader, impostando un ritmo per arrivare da solo al traguardo.

L'andamento della gara sembra ormai stabilito, quando improvvisamente la Yamaha di Quartararo non riesce più ad esprimersi al meglio e Miller, che lo segue a breve distanza al 16° giro, lo supera all’ingresso della curva 1. Da quel momento per il francese è un calvario e progressivamente viene progressivamente sfilato, tanto da finire abbondantemente oltre il 10° posto.

Dietro Miller, dopo pochi giri, si materializza il compagno di squadra Bagnaia che tenuto a bada dall'Aprilia di Espargaro, dopo averlo superato, ha poi infilato Morbidelli, che si classificherà terzo dietro alle due Ducati.

Ed è così doppietta per la casa di Borgo Panigale che ritorna a vincere ad Jerez dopo l'ultimo successo ottenuto nel 2006 da Capirossi. A confermare la giornata no della Yamaha, anche il settimo posto dell'altro suo pilota, Vinales.

Da non dimenticare il quarto posto di Takaaki Nakagami (LCR Honda) e il sesto di Aleix Espargaro (Aprilia), dopo aver difeso per gran parte della gara la quinta piazza, un risultato che dimostra quanto quest'anno sia competitiva la sua RS-GP 21. Gara senza lode e senza infamia per le Suzuki, con il quinto posto di Mir, mentre il suo compagno Rins è finito nelle retrovie per una scivolata alla curva 2.

Questi i primi 10 classificati:

01. Jack Miller - (Ducati Lenovo Team)

02. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - +1.912

03. Franco Morbidelli - (Petronas Yamaha SRT) - +2.516

04. Takaaki Nakagami - (LCR Honda Idemitsu) - +3.206

05. Joan Mir - (Team Suzuki Ecstar) - +4.256

06. Aleix Espargaro - (Aprilia Racing Team Gresini) - +5.164

07. Maverick Viñales - (Monster Energy Yamaha MotoGP) - +5.651

08. Johann Zarco - (Pramac Racing) - +7.161

09. Marc Marquez - (Repsol Honda Team) - +10.494

10. Pol Espargaro - (Repsol Honda Team) - +11.776

Dopo questo gran premio, Bagnaia diventa il leader del mondiale piloti con 66 punti, 2 in più rispetto a Quartararo e 16 in più rispetto a Maverick Vinales, mentre Joan Mir è quarto a 49 punti, uno in più rispetto a Zarco, quinto.

Il prossimo appuntamento con la MotoGP è per il 16 maggio con il GP di Francia, che si disputerà sul Circuito di Le Mans.