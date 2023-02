Ai premi assegnati dal sindacato americano dei registi professionisti, la Directors Guild of America che elegge i migliori registi della stagione, i The Daniels per Everything Everywhere All At Once hanno vinto il premio principale nella categoria Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film, dopo aver dominato l’Awards Season conquistando numerosissimi Film Critics Association Awards.

I verdetti dei DGA Awards sono molto attesi in chiave previsioni, perché consentono di prevedere i favoriti agli Oscar per la categoria Miglior regia, dato che nella storia di questo importante riconoscimento su 74 edizioni ben 65 volte il vincitore del DGA Award ha vinto anche l’Oscar.