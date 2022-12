Il 2 dicembre, al progetto musicale promosso dal prof. Marco Toscano “The New Poets”, è stato riconosciuto il “Premio Nazionale Sicurezza sul Lavoro per le scuole 2022” presso la sede dell’istituto “Ipsia Ercole I d’Este” (“IIS Copernico-Carpeggiani”) per il brano musicale “Rammenta”.

La canzone, è stata riconosciuta nel suo valore dalla dirigenza della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers, che ogni anno, nel solco della campagna “Dona + Sicurezza” valorizza progettualità scolastiche e universitarie.

Tra gli interventi di introduzione, quello del Dirigente Scolastico, Francesco Borciani, che ha sottolineato l’importanza del metodo didattico e di lavoro del progetto “The New Poets”, come nuovo strumento espressivo in cui i discenti sono protagonisti, producono un’opera artistica e riflettono su argomenti specifici.

Inoltre, il DS ha ricordato l’importanza della sicurezza sul lavoro e che la canzone invita tutti a “fare attenzione, a non avere fretta, a riflettere prima di agire, ad usare i dispositivi di sicurezza”. Il dirigente ha aggiunto inoltre che “Non bisogna eliminare l’alternanza scuola lavoro, però non si può accettare che ci siano dei morti dove si lavora. Possiamo imparare ad usare gli strumenti, possiamo pretendere che ci siano, lo dice la canzone, quindi lo dicono gli studenti attraverso essa.”

Il professor Toscano ha ringraziato la dirigenza, la vicepresidenza, il collegio dei docenti e il c.d.i, il D.S.G.A, l’Ufficio tecnico, i colleghi e le colleghe, il personale ATA, gli studenti e le studentesse dell’istituto che hanno collaborato alla realizzazione del videoclip della canzone.

Ha ricordato, inoltre, la fondamentale collaborazione di ex alunni ed alunne: Simone Esse, Saidi Shera, Chiara Padovani e Hajar Sahbaoui. Ha ringraziato le professioniste e i professionisti che hanno collaborato alla realizzazione di Rammenta: Ginevra Benedetti, Paolo Martorana, Rita Bertoncini (fotografa dell’evento) e alcune imprenditrici che appartengono a CNA Impresa Donna di Ferrara.

Oltre alla cerimonia di premiazione, si è poi tenuto l’incontro “La sicurezza sul lavoro come passione per la vita ed il lavoro”, i cui relatori sono stati il prof. Giancarlo Restivo (Imprenditore e Presidente di Nuova Organizzazione d’Imprese, Segretario Generale della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro ma anche importante musicista, poeta e scrittore) e il dott. Sebastiano Bellini (Giocatore della Nazionale e professionista di settore). Quest’ultimo ha suggerito ai ragazzi “bisogna avere passione per ciò che si fa. Seguite le vostre passioni!”.

Il Dott. Bellini ha premiato la scuola con il gagliardetto della squadra e enunciato le motivazioni del premio ai “The New Poets”: “Nell'alveo delle nostre attività di promozione sociale, come associazione e squadra impegnata a promuovere la Sicurezza sul Lavoro in ogni ambito, vi è un premio riconosciuto a progetti scolastici di rilievo sul tema. Nello specifico, abbiamo intercettato come meritevole di ricevere il "Premio Nazionale Sicurezza sul Lavoro per le Scuole 2022" la progettualità definita "The New Poets" e il componimento "Rammenta" sorto nel vostro contesto scolastico. La motivazione che ci ha spinto a riconoscere al vostro istituto e ai vostri ragazzi e professori tale merito è che il progetto a tema, non solo ha promosso la sicurezza sul lavoro all'interno dell'ambito dell'istruzione, ma si è allargato coinvolgendo anche realtà extrascolastiche, avvicinandosi al nostro concetto di promozione della cultura!”

Mentre l’incontro con lo scrittore Giancarlo Restivo ha trovato maggiore approfondimento con domande da parte degli studenti. “Il talento del singolo non serve se non c’è qualcuno che lo riconosce e lo fa fiorire. Perché le imprese si fanno in squadra!” ha affermato il Prof. Restivo, tracciando un percorso di indirizzo per i ragazzi ai fini del loro inserimento nel mondo del lavoro.

“E’ necessario tenere accesa una passione per un’Ideale grande, ma per questo bisogna scegliersi dei buoni maestri e abbracciare una compagnia. Bisogna non essere soli! E’ decisivo l’incontro con persone che ci aiutino a far ardere il fuoco che abbiamo dentro!” Queste le dichiarazioni dell’artista al nostro giornale.

All'interno dell'evento è stato eseguito dal vivo il brano premiato e i giovani presenti hanno potuto intonare in coro l'inno della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro dal titolo "La Squadra nel cuore".