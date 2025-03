Omicidio in zona Rione Sanità a Napoli. L'agguato si è consumato in pochi minuti. Emanuele Durante, 20 anni compiuti solo 15 giorni fa, era in sella ad uno scooter (al momento non si sa se da solo o in compagnia di un amico) quando è stato raggiunto da uno sconosciuto (o forse più) che ha fatto fuoco ripetutamente con una pistola. Troppo gravi le ferite riportate.

Qualche minuto dopo è giunto all'ospedale "Pellegrini" dove i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.⁠

La vittima era imparentata con la famiglia di Annalisa Durante, la ragazza di 14 anni uccisa nel 2004 nel quartiere di Forcella, vittima innocente di camorra, finita suo malgrado al centro di una sparatoria.⁠