Rispetto alle previsioni redatte nel mese di settembre cambia lo scenario soprattutto dopo le scelte strategiche della Universal Pictures di "spostare" prima Michelle Williams (The Fabelmans) nella categoria lead actress e poi quella di direzionare Carey Mulligan (She said) tra le supporter (mentre inizialmente era data favorita tra le protagoniste), aprendo nella categoria Miglior Attrice non protagonista la strada a diverse possibilità.

Al momento resta in pole position Jessie Buckley (Women Talking), seguita dall'attrice irlandese Kerry Condon (Gli Spiriti dell'isola) e dalla due volte vincitrice dell'Emmy per The Crown Claire Foy (Women Talking). Chiudono la potenziale cinquina Hong Chau (The Whale) e Carey Mulligan (She Said).