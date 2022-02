Nelle previsioni finali per la Miglior Attrice, dopo la sorprendente esclusione dai SAG Awards e dai BAFTA di Kristen Stewart per Spencer che le aveva fatto guadagnare numerosi premi assegnati dai circoli dei critici americani, diventa difficile prevedere chi possa entrare nella cinquina finale.

Al momento tra le potenziali favorite per la nomination spiccano: Lady Gaga per House of Gucci, Nicole Kidman per Being the Ricardos e Olivia Colman per The Lost Daughter.