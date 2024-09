Gian Maria Mossa: “Per la prima volta nella storia, una struttura di wealth management acquisisce una banca di investimento per mettere a disposizione dei propri banker nuove competenze e rafforzare quindi la relazione con quegli imprenditori che rappresentano la propria principale clientela”.

Gian Maria Mossa: Banca Generali lancia opa su Intermonte, l’intervista de “Il Sole 24 Ore” all’AD

L’AD Gian Maria Mossa, intervistato da “Il Sole 24 Ore” in merito alla notizia del lancio di un’opa su Intermonte da parte di Banca Generali, ha sottolineato il valore dell’operazione: “Per la prima volta nella storia, una struttura di wealth management acquisisce una banca di investimento per mettere a disposizione dei propri banker nuove competenze e rafforzare quindi la relazione con quegli imprenditori che rappresentano la propria principale clientela”. È un’opa “volontaria e con profilo amichevole”, ha spiegato l’AD Gian Maria Mossa: “Abbiamo già oltre il 50 per cento di adesione irrevocabili di azioni che sono in mano agli stessi manager, che è essenziale portare a bordo. Siamo fiduciosi nell’ottenere il risultato perché il prezzo proposto è congruo ma se non raggiungeremo il 90 per cento per il delisting non sarà un problema e troveremo di sicuro altre soluzioni”.

Banca Generali, l’AD Gian Maria Mossa: “Siamo il player più focalizzato sul wealth management in Italia”

È nelle parole dell’AD Gian Maria Mossa la vision con cui Banca Generali si pone davanti alle sfide del presente e disegna il proprio futuro. Il nuovo piano industriale sarà presentato alla comunità finanziaria “probabilmente la prossima primavera”: punterà “sulle crescenti soluzioni per la clientela, sulle opportunità internazionali e sul ruolo fondamentale del digitale e dell’intelligenza artificiale nell’operatività della banca”. La priorità tuttavia resta “creare valore per i clienti e sotto tale aspetto questa operazione rafforza le soluzioni a nostra disposizione, fornendo un’impronta ancora più marcata verso PMI e imprenditori”: in questo percorso si inserisce oggi anche l’opa su Intermonte. “Siamo il player più focalizzato sul wealth management in Italia”, ha ricordato l’AD Gian Maria Mossa nell’intervista: “Abbiamo appena raggiunto i 100 miliardi di euro di masse gestite, in anticipo sul target del piano triennale e quadruplicando le dimensioni in un decennio, quindi sappiamo come fare a crescere, assorbiamo poco capitale, non abbiamo i rischi tipici bancari e paghiamo lauti dividendi”.