Oliveto Citra (SA) – Sarmai Forniture SRL, azienda leader nei settori di ferramenta, giardinaggio, utensileria professionale, bricolage e materiale elettrico, presenta la nuova versione della sua piattaforma eCommerce.

Un aggiornamento strategico che eleva l’esperienza d’acquisto online, rendendola più fluida, sicura e all’avanguardia, e che consolida il successo di un modello di business nato nel 2013, quando l’azienda fu tra le pioniere del sud Italia a scommettere sul commercio digitale attraverso marketplace come eBay e Amazon. La nuova piattaforma integra soluzioni tecnologiche di ultima generazione, garantendo sicurezza, velocità e un’interfaccia moderna e intuitiva. Progettata per semplificare ogni fase del processo d’acquisto, risponde alle aspettative di una clientela sempre più connessa e esigente.

Obiettivo Europa: un’espansione ambiziosa

Il 2025 segna una svolta per Sarmai Forniture: il rinnovato eCommerce è il primo passo verso il lancio di una piattaforma proprietaria internazionale, prevista per la seconda metà dell’anno, che aprirà le porte alla vendita in tutta Europa. Un progetto che proietta l’azienda salernitana oltre i confini nazionali, rafforzandone la competitività nel mercato globale.

Qualità, assortimento e affidabilità: i pilastri del successo

Con un catalogo di oltre 30.000 articoli, stoccati in un magazzino di 2.000 mq, e più di 20.000 recensioni verificate, Sarmai Forniture unisce qualità, affidabilità e servizio rapido. Questi valori, radicati nella tradizione di Oliveto Citra, sono il cuore di una mission che guarda al futuro. “Siamo entusiasti di presentare il nostro nuovo eCommerce, un progetto che rappresenta un passo fondamentale per affrontare le sfide del mercato digitale globale”, dichiara Raffaele Fuoco, titolare e amministratore della società. “Questo è solo l’inizio di un percorso di crescita che ci porterà a espandere i nostri orizzonti internazionali, offrendo soluzioni innovative capaci di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto.”

Tra radici e innovazioni

Il progetto continua a evolversi, unendo la solidità di una tradizione radicata a Oliveto Citra con una visione globale proiettata verso l’innovazione. Il nuovo eCommerce rappresenta non solo un aggiornamento tecnologico, ma un simbolo della volontà di conquistare nuovi spazi nel panorama europeo dell’eCommerce.