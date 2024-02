Il brano dell’artista sugli stores digitali e nelle radio

“Non avere paura” è il nuovo singolo dell’eclettico cantautore Luneo, sui principali stores digitali e dal 2 febbraio nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti ben curati e strutturati con riferimenti alla grande tradizione del cantautorato italiano. Melodie tenere e intime su cui scivola l’interpretazione vocale di Luneo sentita e autentica, che dona al tutto un forte impatto emotivo. Il brano parte da un’analisi introspettiva della realtà, fino ad arrivare a una valorizzazione, attraverso l’arte del vivere, di tutto ciò che ci circonda; spingendoci a lasciarci andare per assaporare sempre di più la libertà in tutte le sue forme.

“Non Avere Paura è un invito ad affrontare la vita per quella che è, cercando di allontanare dal proprio essere quello spirito continuamente critico che demolisce la nostra persona, che ci spinge sempre a confrontare la nostra esistenza con quella altrui, portandoci a svalutare ciò che abbiamo con ciò che non possediamo.” Luneo



L’artista si racconta

Mi chiamo Christian Sessa, in arte Luneo, sono un cantautore nato e cresciuto nella provincia di Salerno. Da sempre la musica ha rappresentato un luogo sicuro in cui confrontarmi, arricchirmi e commuovermi. Attraverso i miei brani che, risentono dell’influenza degli artisti che maggiormente mi affascinano come: Fabrizio De André, Alessandro Mannarino e Brunori Sas, cerco di esternare i moti del mio animo, le mie passioni, l’amore, la paura e profondità delle emozioni umane suscitate dalla percezione dell’affetto o dalla visione di tutta la bellezza che abbiamo intorno, come il fascino della luna o l’immensità del mare.

Instagram: www.instagram.com/luneo___?igsh=dXF2NGhyc2Fzc3V1&utm_source=qr

TikTok: www.tiktok.com/@christiansessaa?_t=8jKxMt6BssC&_r=1

YouTube: youtu.be/2RZAhKfCleE?feature=shared

Spotify: open.spotify.com/artist/4ie1u90nQuPSnpVtHQpq3u?si=rzktwM9mQNKWZ8hYt0DOpA