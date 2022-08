Nel GP d'Austria, sul Red Bull Ring di Spielberg, per Pecco Bagnaia e la Ducati è arrivata la terza vittoria consecutiva nella stagione 2022, ottenuta in una gara dove il pilota torinese è sempre rimasto al comando senza mai correre rischi, pur non riuscendo a mettere tra sé e gli avversari quel margine di sicurezza che, in situazioni analoghe, siamo stati spesso abituati a vedere.

A poco meno di mezzo secondo, alle sue spalle, ha tagliato il traguardo Fabio Quartararo, che giro dopo giro si è fatto beffe delle altre Ducati che lo precedevano, contenendo così al massimo, in chiave mondiale, i punti conquistati oggi da colui che sembra essere il più accreditato rivale nella corsa al titolo.

Terzo gradino del podio per l'altra Ducati ufficiale di Jack Miller, con l'australiano che si è fatto soffiare la seconda posizione dal francese e ha rischiato di non salire sul podio se Jorge Martin, con la sua Pramac, non fosse scivolato nell'ultima parte di gara. Una sorte simile era toccata in precedenza all'altro ducatista del team Gresini, Enea Bastianini, che invece è andato lungo al sesto giro, probabilmente per un problema tecnico, visto che poco dopo è rientrato al box.

A inizio gara i primi quattro piloti in griglia hanno fatto corsa a sé, ma Quartararo non ha mollato e nel finale di gara ha messo in mostra tutta la sua classe a dimostrazione che i 200 punti con cui adesso guida il mondiale non sono certo un caso. Aleix Espargaro è ancora secondo staccato di 32 punti, mentre Bagnaia, nonostante continui a mietere successi è terzo con 44 punti in meno.

Fra i piloti che non hanno finito la gara, vi è anche Joan Mir (Suzuki), caduto al primo giro e poi trasportato al centro medico dove gli sono stati riscontrati problemi alla caviglia destra.

Dietro ai primi tre classificati, possiamo registrare con soddisfazione l'ottimo quarto posto di Luca Marini (VR46) che ha preceduto di mezzo decimo l'altra Pramac di Johann Zarco, che dopo esser rimasto imbottigliato alla partenza è stato autore di una gara anonima.



Questa la classifica dei primi 10:

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

02. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.492

03. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 2.163

04. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 8.348

05. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 8.821

06. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 11.287

07. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 11.642

08. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 11.780

09. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 16.987

10. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 17.144



La MotoGP tornerà in pista il 4 settembre a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.