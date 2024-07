Questo il riassunto del GP della Gran Bretagna fatto dal team Ferrari, protagonista di un fine settimana tutt'altro che esaltante.

Carlos Sainz: "La mia è stata una corsa molto solida: credo che con il quinto posto e il giro più veloce abbiamo massimizzato il risultato oggi. Abbiamo lavorato bene in una gara difficile e in condizioni di bagnato sono stato in grado di tenere il passo delle vetture davanti. Purtroppo quando la pista si è asciugata è emerso come ci mancasse un po’ di ritmo per stare davanti e ci siamo dovuti accontentare del quinto posto. È chiaro che dobbiamo fare un passo avanti per avvicinarci di nuovo ai nostri avversari. Abbiamo un po’ di tempo per lavorare tutti insieme e tornare più competitivi in Ungheria".

Charles Leclerc:

"Abbiamo avuto una buona partenza, ma purtroppo il resto della gara non è andato nel verso sperato per noi. La pioggia dal giro 15 ha cominciato ad aumentare e quando si è fatta più intensa abbiamo deciso di rientrare per montare le Intermedie. È stata una scelta aggressiva, ma in quel momento ci è sembrato che potesse essere quella giusta anche considerando le mie sensazioni in macchina e le previsioni meteo di cui eravamo in possesso. Purtroppo la pioggia è aumentata davvero solo qualche giro più tardi, quando ormai le nostre gomme erano rovinate e così ci siamo dovuti fermare di nuovo. Purtroppo è andata male, ora abbiamo il tempo di analizzare tutto e fare in modo che da ora in poi massimizziamo il risultato in ogni gara".

Fred Vasseur, Team Principal: "Non abbiamo avuto un fine settimana facile: oggi però Carlos ha disputato una buona gara. È stato autore di una partenza perfetta, è stato veloce sul bagnato e la sua posizione finale è stata la migliore che potesse ottenere oggi, con tanto di punto aggiuntivo per il giro più veloce. Per quanto riguarda Charles la sua gara è stata più difficile perché abbiamo rischiato con la strategia ma la scelta non ha pagato. È partito benissimo ed è risalito di tre posizioni, poi però ha perso un po' di tempo per superare Lance Stroll. Così, quando entrambe le Mercedes sono uscite di pista alla curva 1 sotto la pioggia, abbiamo deciso insieme di far rientrare Charles per gomme Intermedie, poiché una strategia aggressiva era l'unico modo per cercare di fargli risalire la classifica. Come abbiamo visto, la decisione non ha pagato e probabilmente ci è costata una sesta posizione.Questo fine settimana abbiamo imparato molto sulla vettura e abbiamo fatto un buon passo avanti, il che è incoraggiante per il resto della stagione. Ora dobbiamo costruire sulle conoscenze che abbiamo acquisito e farne tesoro per le prossime due gare. Tutti nella squadra, me incluso, sono impazienti di ottenere nuovamente dei buoni risultati".

L'apprendimento inglese riuscirà ad essere tradotto in qualcosa di concreto da vedere in pista? Lo scopriremo tra due settimane nel GP d'Ungheria.





Crediti immagine: x.com/ScuderiaFerrari/status/1810233475452002330/photo/4