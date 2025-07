Il Mondiale di Formula 1 approda a Silverstone per il dodicesimo round della stagione 2025. Il Gran Premio di Gran Bretagna rappresenta una pietra miliare per la storia e il cuore di questo sport. È il weekend di casa per Lewis Hamilton, che su questo tracciato ha scritto pagine memorabili della sua carriera con ben nove vittorie — un record che testimonia il suo dominio e il legame profondo con questa pista.

Silverstone non è solo un circuito: è il luogo in cui tutto ebbe inizio. Il 13 maggio 1950 qui si disputò il primo Gran Premio valido per il Campionato del Mondo di Formula 1. E solo un anno dopo, fu sempre a Silverstone che la Ferrari colse la sua prima vittoria nella massima categoria, grazie a José Froilán González e alla leggendaria 375 F1. Con queste premesse, è facile capire perché questa gara continui a esercitare un fascino unico su piloti, team e tifosi.

Creato su un ex aeroporto militare, Silverstone è uno dei pochi circuiti ancora presenti nel calendario che faceva parte della stagione inaugurale del 1950. Dopo diversi interventi nel corso degli anni, l'ultima grande modifica è datata 2010. Il layout attuale misura 5.891 metri e comprende 18 curve, molte delle quali sono entrate nella leggenda del motorsport.

Tra queste spicca la celebre sequenza Maggots-Becketts-Chapel, un tratto velocissimo che mette a dura prova l'efficienza aerodinamica delle monoposto e la precisione chirurgica dei piloti. Anche la curva Copse, da affrontare senza alzare il piede a oltre 290 km/h, è tra i punti più spettacolari e pericolosi non solo di questa gara, ma dell'intero calendario. Le due zone DRS, poste tra le curve 5-6 e sull'Hangar Straight, garantiscono invece battaglie corpo a corpo e sorpassi al limite, in particolare alla staccata di Stowe.

Silverstone è una pista ad altissima velocità media. I team tendono a scaricare l'aerodinamica per guadagnare nei tratti più rapidi, ma non possono sacrificare troppo la stabilità, fondamentale nei cambi di direzione fulminei come quelli del settore centrale. Le gomme sono sotto costante stress: le lunghe curve ad alta percorrenza generano carichi laterali notevoli, con temperature degli pneumatici che schizzano rapidamente. La gestione delle mescole sarà dunque cruciale, sia per la prestazione pura che per l'affidabilità sulla distanza.

Il clima britannico non ha bisogno di presentazioni. A Silverstone si può passare dal sole alla pioggia battente nell'arco di un'ora. Il vento, spesso forte, può compromettere l'equilibrio aerodinamico e rendere imprevedibile il comportamento delle vetture. Le condizioni meteo saranno quindi un'incognita in più da gestire, con i team costretti a restare flessibili nelle strategie e pronti a reagire in tempo reale. Le previsioni indicano una minima possibilità di pioggia sia per sabato che per domenica.

Questo il commento pre-gara di Fred Vasseur, team principal Ferrari:

"Dopo l'Austria ci spostiamo a Silverstone, un circuito molto diverso e uno dei grandi classici del calendario. Gli aggiornamenti introdotti sulla SF-25 a Spielberg hanno sicuramente contribuito al buon risultato ottenuto domenica scorsa, e vogliamo sfruttare questo slancio positivo anche per l'appuntamento che ci attende. Abbiamo visto quanto sia importante curare ogni aspetto del weekend per ottenere una prestazione solida e, come sempre, ci concentreremo su noi stessi con l'obiettivo di mettere insieme un altro fine settimana pulito. Questa è la gara di casa di Lewis e sarà particolarmente motivato a fare bene, anche grazie all'enorme sostegno che riceve sempre qui. Non vedo l'ora di essere in pista insieme a tutta la squadra: l'atmosfera di Silverstone è sempre speciale".





Questo il programma per il fine settimana...

Venerdì 4 luglio

13:30 - 14:30 Practice 1

17:00 - 18:00 Practice 2

Sabato 5 luglio

12:30 - 13:00 Practice 3

16:00 - 17:00 Qualifiche

Domenica 6 luglio

16:00 Gara





Crediti immagine: x.com/F1/status/1939597775592984800/photo/1