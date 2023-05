Il closing party di River house club - Soncino (CR) prende vita sabato 13 maggio 2023. Si continua a ballare, sempre con un certo stile e con un bel po' di energia. Alla voce ci sono Paolo Q e Simo Loca, per una serata tutta da vivere con gli amici fino all'alba. Al mixer c'è Dader, per un dj molto coinvolgente...



Come special guest arrivano poi i Mashville, capaci di coinvolgere chiunque con il loro sound. E che succede dall'8 giugno? Prenderà vita una vera e propria Summerland tutta da ballare con gli amici con il sorriso sulle labbra, al River houseclub - Soncino (CR). River, infatti non è un luogo solo per scatenarsi sul dancefloor, ma anche perfetto per fare quattro chiacchiere con amiche e amici... mentre la musica va.



La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che è tornato a far ballare ogni sabato pure per diversi eventi speciali dal 17 settembre 2022. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l'inizio di una nuova stagione.



Anche per la primavera '23, infatti, il sound al River House Club è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (...).



River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050



https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub

#riverhouseclub

