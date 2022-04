Artisti celeberrimi, calciatori professionisti, personaggi e soprattutto centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi ogni weekend si ritrovano al Circus beatclub di Brescia. Anzi, in questo locale, il weekend da qualche tempo inizia già il giovedì sera a ritmo di hip hop e spesso dura fino a domenica notte, per ben quattro serate settimanali.



Il ritmo prende possesso del top club di Via Dalmazia da ben 23 anni, tutti baciati dal successo di pubblico, ripartenza post pandemia compresa. E' un successo che dura da ben più di un'era geologica, perché locali, tendenze, divertimento e dintorni sono un settore in cui il tempo corre più velocemente. Infatti, chiunque frequentasse il locale a fine anni '90 e nei primi anni 2000 oggi ha figli e famiglia e di notte esce poco...Per capirsi, il mitico Studio 54 di New York è durato appena 9 anni, non tutti memorabili tra l'altro... e invece il Circus beatclub di Brescia continua a regalare emozioni.



Il suo segreto in fondo è semplice: i già citati artisti celeberrimi, i calciatori professionisti, e i personaggi (...) al Circus vengono accolti con cortesia e con piacere... ma se per una sera non ci sono non cambia proprio niente. Anzi, peggio per loro. In Via Dalmazia da sempre ragazze e ragazzi vengono per ballare, per stare con gli amici, per bere qualcosa in relax. Tutto qui.



Ecco perché il successo del Circus beatclub è una gran bella notizia per tutti, compresi i genitori dei ragazzi che decenni fa frequentavano il locale e oggi, logicamente, vanno a letto presto.



Per festeggiare i suoi 23 anni, Circus BeatClub fa un bel regalo ai suoi ospiti per venerdì 29 e sabato 30 aprile 2022. Accoglie due delle party crew più creative e scatenate del panorama europeo.



Il 29 arriva Vida Loca. E' una serata che anima già da tempo tutto il Mediterraneo: dj d'eccellenza, un corpo di ballo di qualità assoluta e un mix di emozioni tutto da vivere a ritmo di pop, hit e sound latino, quello che fa ballare il mondo in questo periodo. Mentre si balla sul dancefloor, sui palchi dei club prendono vita show d'eccellenza. Vida Loca, riassumendo è un musical tutto da ballare. La festa, oltre che in tutta Italia, in questo periodo prende vita ogni venerdì al Matis di Bologna, mentre il sabato gli artisti VL si spostano al Peter Pan di Riccione (RN).



Sabato 30 aprile al Circus beatclub di Brescia arrivano invece gli artisti di Circo Nero Italia. Gli artisti di questa party crew, professionisti dell'intrattenimento che sanno mettere insieme follia nottambula e cura spasmodica di ogni dettaglio delle loro performance sono in tour costantemente e per una notte mettono in scena Circo Nero Classic: "C'era una volta il circo: quello che agli occhi dei grandi appariva come uno sgangherato tendone di periferia, per noi era un posto popolato da personaggi fantastici. Quando si accendevano le luci, la fantasia volava sulle ali dell'immaginazione e la pista diventava un luogo magico dove l'impossibile diventava possibile. Poi gli anni passano ed arrivano gli impegni e le responsabilità di una vita "normale", ma di notte, soprattutto quando la musica elettronica si fa sentire, i sogni restano e vivono dentro di noi, alimentano le nostre passioni e le fanno diventare grandi...".



Circus Beatclub

Via Dalmazia 127, Brescia

Info: 333 210 5400

http://www.circusbeatclub.com