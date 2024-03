Il Frontemare di Rimini si trasforma nel cuore pulsante dell'intrattenimento della Riviera, con una line-up di eventi che promettono di scaldare le notti di Pasqua.

Venerdì 29 Marzo al Top Club Show Dinner è "Happy Easter". La serata inizierà alle 21:00 con la cena spettacolo più amata della Riviera, offrendo un fantastico menu di carne o di pesce a scelta del cliente, oltre a un ricco buffet. Dalle 23:30, l'atmosfera si accende con la serata disco con la Reunion Paradiso dove ci saranno i dj che hanno fatto la storia dei migliori clubs della Riviera e non solo. In console si alterneranno: Gianni Morri, Michelino, Paolo Nhe, Max Padovani e Paolo Zanetti. Lo special guest della serata sarà Mark Lanzetta noto eclettico musicista, artista e vocalist.

Sabato 30 Marzo la serata è "The Legend Dream Music". La cena partirà dalle ore 20.30 con una cena servita a base con un menu che sarà a base di carne o di pesce, oppure ci sarà un ricco buffet. Dalle 22.30 inizierà la serata disco con due ospiti d'eccezione: il dj Gianni Parrini e la vocalist Rebecca Vox. Quest'ultima è celebre in quanto ha fatto diverse collaborazioni con tanti club europei importanti. In console saranno presenti anche i dj resident Fabrizio Fratta e Giuseppe Mesce

Domenica 31 marzo il Weekend del Frontemare di Rimini si chiude con l'Apericena Latina più amata della Riviera Romagnola. Dalle 19 apericena, dalle 20:30 dj set a cura di Mauro Catalini, tra musica latina e reggaeton, accompagnato dall'animazione UrbanItaly e Morris & Emy Live Show.

Ristorante & Musica Frontemare.

Viale Principe di Piemonte 30, Rimini.

+39 0541478542

www.frontemarerimini.com [email protected]

Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.