Un quarantottenne, Angelo Sanfilippo, originario di Canicattì (Agrigento), ma residente a Naro, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato trasferito, in elisoccorso, dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale ‘410 dir’ fra Canicattì e Naro.

L’uomo era in sella a una moto che, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Fiat Punto. Le quattro persone che erano a bordo dell’utilitaria hanno riportato ferite lievi.

Le indagini per ricostruire le dinamiche dell’impatto sono affidate alle forze dell’ordine intervenute nel luogo dell’incidente.