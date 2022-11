Circus Beatclub - Brescia

Venerdì 4 novembre la musica torna a far muovere a tempo Circus Beatclub, il cuore pulsante di Brescia per chi ha voglia di muoversi a tempo con stile. Come ospite speciale sul palco arriva Stefano Pain (nella foto). Originario di Alessandria, è attivo come dj in ambito nightlife & dintorni sin dall'età di 15 anni... ma questo succede a tanti. A pochi colleghi invece capita di scrivere e far uscire dischi come "Quake", pubblicata Revealed, l'etichetta di Hardwell, già dj numero uno al mondo per Dj Mag. La traccia è stata inclusa nella colonna sonora nel recente Dom Hemingway, film hollywoodiano di Richard Shepard con Jude Law, più volte candidato all'oscar. E non è tutto la sua "RAM TAM TAM (Pilot 6 – Armada) è stato scelta dagli Swedish House Mafia per i loro set per diversi mesi ed è presente nel film-documentario "Leave The World Behind".

Sabato 5 novembre invece al mixer si alternano altri due talenti del Circus di Brescia, ovvero About Gala ed Andrea Grasselli, al mixer ATCG. ATCG è un talento in forte crescita nello scenario internazionale della musica elettronica. Insieme al già citato About Gala. Dader, Dr.Space, Brio, Francesco Toma ed atri artisti fa parte della family che ogni weekend fa scatenare soprattutto due club d'eccellenza, Circus beatclub a Brescia e River a Soncino (CR). In console, ATCG, sa fare la differenza ma non pensa solo per sé. "Secondo me dovremmo fare piú squadra, soprattutto noi produttori di musica elettronica e House. Dovremmo prendere spunto dai nostri colleghi brasiliani, che hanno creato in pochi anni un vero e proprio nuovo genere musicale che li contraddistingue", racconta. E la situazione di club e disco, ATCG non la vede affatto male. "Grazie alla creazione del nostro sindacato e di alcune nuove regolamentazioni burocratiche abbiamo sicuramente migliorato il nostro ambiente rendendolo piú credibile. Purtroppo siamo ancora un po' indietro rispetto ad Ibiza ed ai paesi più importanti, in termini di strutture e di nuove tecnologie".





... Il ritmo, in via Dalmazia a Brescia, al Circus, ogni weekend è decisamente alto, così come il tasso di stile... e divertimento. Il pubblico del Circus, ben raccontato dalla foto che vedete vicino a queste parole, vive la serate del club tra amiche ed amici. Tra sorrisi, abbracci, energia, ritmo, musica...

La nuova stagione di Circus Beatcub, la disco simbolo del divertimento bresciano, è iniziata venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022 con uno slogan che dice molto: new home, new beat. Ovvero, la casa di chi a Brescia vuol ballare con stile anche quest'anno è tutta nuova: Circus Beatclub, oggi, a livello architettonico e di design, potrebbe tranquillamente essere a Londra e Berlino. E siccome in un club la prima cosa è la musica, anche il ritmo, anche il battito di Circus Beatclub cambia e si rinnova interpretando le tendenze internazionali in modo sempre originale.

Cosa succede ogni weekend? Restando alla sostanza, sostanza, ovvero dalla musica. Al Circus Beatclub di Brescia per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 - 23 è sempre più internazionale... e divertente.

Basta aprire Shazam cliccando sulla pagina Instagram di Circus Beatclub per scoprire che i brani selezionati per 'raccontare' la riapertura con due post su Instagram sono una nuova versione di "Jump" di The Cube Guys feat. Luciana ed il bellissimo remix che Eric Prydz ha realizzato per "Consciousness", brano di Anyma e Chris Avantgarde...



