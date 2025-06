Il secondo estratto dall’EP “Roots” è un’acoustic ballad viscerale e onirica in radio dal 13 giugno

“My dreams are thoughts about you” è il nuovo singolo di Roy Zappia, in rotazione radiofonica nazionale e internazionale a partire dal 13 giugno. Il brano, già presente nell’EP “Roots” pubblicato nel 2020, viene oggi riproposto come traccia autonoma, per dare nuova vita a una visione musicale intensa, carnale e intrisa di significato. Con una struttura lontana dal classico blues a dodici battute e arrangiamenti che attingono da country, folk e rock, il brano racconta l’immagine mentale della donna come simbolo di passione, desiderio e obiettivo. Un archetipo che si muove nel mondo del sogno, dove l’artista proietta il senso di una conquista interiore, spesso sfuggente nella realtà. L’intero pezzo, registrato in acustico con voce, chitarra e slide, incarna la crudezza del blues primordiale, senza compromessi, con quel bottleneck che sa di polvere, fatica e anima.

“È una canzone nata da un sogno, letteralmente. Ho voluto fissare su nastro il modo in cui le visioni notturne a volte parlano più forte della realtà,” racconta Zappia. “L’ho scritta pensando alla tenacia che ognuno dovrebbe avere nel rincorrere qualcosa, anche quando sembra impossibile da afferrare.”

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/48FQkHDymFMoUTsIK9m5XX?si=57e2d67fdb4d46f3

“Questo brano è un pezzo di me che torna a galla. Non lo faccio per moda o strategia, ma perché ne sento il bisogno.” Roy Zappia

Chitarrista dalla forte impronta rock e blues, Roy Zappia è un artista eclettico, con un passato nei gruppi hard’n’heavy Old Legend e Inside The Hole, e un presente che lo vede spaziare fino all’atmospheric black metal con il progetto Emberfrost. In parallelo, porta avanti un percorso solista basato su sincerità e radici, come dimostra l’EP “Roots”, realizzato insieme allo Stratjvari Recording Lab di Marco Cangelosi. “My dreams are thoughts about you” è una sintesi perfetta del suo stile: diretto, viscerale, a tratti spigoloso, ma sempre autentico. Un blues moderno che non si ferma alla forma, ma scava dentro.

