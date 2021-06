Cantine Aperte, che tradizionalmente si tiene ogni anno l’ultimo weekend di maggio, quest’anno raddoppia! Dopo l’edizione di maggio, che in Piemonte ha registrato il tutto esaurito, Vi offre il bis sabato 19 e domenica 20 giugno!

Sarà un’altra occasione imperdibile per gli enoturisti alla ricerca di spazi all’aperto da vivere in piccoli gruppi e in tutta sicurezza. Le cantine piemontesi sono pronte ad accogliervi con degustazioni dei migliori vini di fronte a splendidi panorami e alle sorprendenti “Big Bench”, percorsi trekking per scoprire le orchidee selvatiche, picnic tra le vigne, pranzi tra i filari...

E’ sempre necessaria la prenotazione per permettere alle Cantine socie di Movimento Turismo del Vino Piemonte di garantire un’accoglienza di qualità e rispettosa delle normative previste.

Consultando la mappa è possibile tracciare un itinerario e scegliere le cantine da visitare dislocate nelle diverse zone vitivinicole del Piemonte: per conoscere le modalità di adesione e di prenotazione, consigliamo di contattare le Cantine direttamente.



Per consultare l'elenco delle Cantine e i programmi di giugno:

drive.google.com/file/d/1eEzUzkGaPdLJVz2NuDxz4Q3ezUIIy0n2/view?usp=sharing

Mappa edizione Cantine Aperte di giugno:

www.mtvpiemonte.it/wp/piemonte-cantine-2021-2



Anticipazione: a breve saranno disponibili info per Vigneti Aperti, nuovo evento di Movimento Turismo Vino! Stay tuned.



