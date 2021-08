Yamaha si rammarica di dover annunciare che la partecipazione di Maverick Vinales al Gran Premio d'Austria di MotoGP di questo fine settimana è stata ritirata dal team Monster Energy Yamaha MotoGP.L'assenza è dovuta alla sospensione del pilota da parte di Yamaha a causa dell'irregolare e inspiegabile funzionamento della sua moto causato dal pilota durante il GP della Stiria dello scorso fine settimana.La decisione di Yamaha ha fatto seguito ad un'analisi approfondita della telemetria e dei dati eseguita negli ultimi giorni.La conclusione di Yamaha è che le azioni del pilota potrebbero aver potenzialmente causato danni significativi al motore della sua YZR-M1, danni che avrebbero potuto causare seri rischi al pilota stesso e che, potenzialmente, hanno messo in pericolo tutti gli altri piloti in gara.Al GP d'Austria Vinales non sarà sostituito da un altro pilota.Qualsiasi decisioni in merito alle gare future saranno prese dopo un'analisi più dettagliata della situazione e ulteriori approfondimenti tra Yamaha e il pilota.

Con questo comunicato, Yamaha, oltre a rendere noto che al via del secondo appuntamento in Austria sulla griglia di partenza della MotoGP sarà solo il francese Quartararo a rappresentare il team ufficiale di Iwata, accusa apertamente il proprio pilota Maverick Vinales di aver sabotato la sua moto.

Vinales, nel GP della Stiria di una settimana fa, era arrivato ultimo dei piloti che avevano concluso la gara. Evidentemente, il team non ha creduto che la moto che aveva a disposizione non fosse in grado di andare più veloce.

Va aggiunto anche che Vinales, già prima della pausa estiva, aveva annunciato che a fine stagione avrebbe lasciato il team, accusandolo, abbastanza apertamente, di preferirgli Quartararo e di non farlo gareggiare con una moto adatta alle sue caratteristiche.

Al momento non si registra alcuna dichiarazione in risposta a quanto deciso da Yamaha da parte del pilota spagnolo.

Non andando a punti, Vinales, che non ha ormai ambizioni per la vittoria nel mondiale piloti, danneggerebbe comunque il team nel mondiale costruttori.