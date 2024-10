La soundtrack originale in digitale sarà disponibile a partire dal 10 ottobre su tutte le più importanti piattaforme digitali.

Esce in tutto il mondo la versione completa della colonna sonora del cortometraggio "La Paura di Vincere" interamente composta dal chitarrista, autore e scrittore ferrarese Carlo Zannetti, il quale ha personalmente diretto gli strumenti dell'Orchestra ed ha suonato in prima persona le chitarre.

Registrata in collaborazione con il tecnico del suono Massimo Passon del Master Studio di Udine è pubblicata dalla storica etichetta discografica milanese "Videoradio e Videoradio Channel" di Giuseppe Aleo.

Il film "La Paura di Vincere" della regista Roberta Pazi è stato selezionato al Ferrara Film Festival 2024 ed ha visto nel cast la straordinaria partecipazione del famoso chitarrista, compositore e cantante Bobby Solo, nelle vesti di "Elvis" noto musicista ferrarese di piano bar.

Soundtrack affascinante, di stile classico, ha ottenuto, fin da subito, molte approvazioni da parte degli addetti ai lavori, in quanto scritta dal Zannetti prima ancora che iniziassero le riprese, essendo lui stesso l'ideatore del racconto dal quale è stato tratto il film.

Una storia in gran parte autobiografica all'interno della quale la musica segue quindi l’evoluzione interiore di Carlo Zannetti, il suo modo non convenzionale di affacciarsi al mondo e di vivere ogni esperienza per la prima volta con forti contrasti e disagi interiori, per fortuna in parte superati nel corso degli anni.

Carlo Zannetti ha alle spalle una carriera che dura ormai da 45 anni. Chitarrista turnista, autore di canzoni e scrittore.

Ferrarese di nascita ha vissuto a Bologna e Padova, ma ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica professionale a Milano. Ha collaborato con molti dei più importanti artisti di livello nazionale ed internazionale, ed è molto noto per le canzoni scritte insieme al suo amico e stimato collega Bobby Solo e per le amicizie con Jimmy Fontana, Sinéad O'Connor e Levon Helm.

Ha firmato tante canzoni a volte con alcuni pseudonimi, ha all'attivo due album pubblicati negli anni '90 come cantautore e ha scritto 2 romanzi e 2 raccolte di racconti.

In questi ultimi anni ha affiancato alle sue attività musicali e letterarie principali, un particolare impegno nella composizione di musiche per film, scrivendo appunto la colonna sonora del cortometraggio "La Paura di Vincere" e la soundtrack di un nuovo docufilm in preparazione.



Vedi biografia completa di Carlo Zannetti :

https://carlozannetti.it/biografia/