Si è svolta mercoledì a Milano, presso l'Hotel Hilton, l'Assemblea della Lega Serie A, alla presenza di tutte le venti Società che all'unanimità hanno deciso di dare il via libera agli approfondimenti necessari per la creazione di una media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti tv e commerciali.

Al termine della riunione il presidente Paolo Dal Pino è intervenuto in conferenza stampa per commentare il lavoro svolto: "Ora ci sono alcuni passi da fare, approfondiremo le due proposte delle cordate per la media company perché ci sono alcuni dettagli da verificare. La Lega ha lavorato per anni con intermediari, ma è ora che il valore resti in casa".

L'assemblea di Lega si è occupata anche del ritorno dei tifosi negli stadi, ricordando quanto sia indispensabile la loro presenza sugli spalti:

"Il sistema senza tifosi - ha ricordato Dal Pino - rischia di collassare, togliere la possibilità di avere fatturato dalla biglietteria per le nostre squadre è un elemento dirompente. Dobbiamo essere prudenti, ma facendo le cose giuste il pubblico deve tornare.Domani - ha concluso Dal Pino - c'è un passaggio fondamentale per il nostro futuro, ovvero l'approvazione della legge sugli stadi alla Camera. Dobbiamo avviare in fretta i processi di ammodernamento degli attuali impianti e della costruzione dei nuovi stadi per poter restare al passo con il resto d'Europa. E' fondamentale anche dal punto di vista della media company: se fai un prodotto con stadi non adeguati, è difficile competere".