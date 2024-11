Abbiamo fatto la prova su strada di uno scooter, il SYM 300 ADX che sta incontrando un discreto successo.

È bello esteticamente e abbastanza sobrio. Tecnicamente ha tutto ciò che necessita un mezzo adatto alla città, ma anche gite fuoriporta. Potenza a sufficienza (ma non brilla) ma ottimi i consumi. Motore Euro5+.

Non bisogna dimenticare poi l'ABS e il TCS, componenti importanti per la sicurezza per uno scooter moderno.

La strumentazione è ovviamente un TFT da 7" con tante informazioni. Non manca la presa usb nel cassetto e il sottosella capiente.