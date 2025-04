Per il secondo anno consecutivo, Bo-oks – la piattaforma digitale powered by 4Graph dedicata all’editoria indipendente – conferma la partecipazione al Salone del Libro 2025, con tante novità per i lettori e per gli editori legate alla crescita strategica del progetto. Alla kermesse torinese verranno presentate in anteprima le evoluzioni tecnologiche della piattaforma, con importanti aggiornamenti in termini di interfaccia grafica, user experience e motore di ricerca, ora potenziato dalla nuova funzione “cerca per immagini”, che apre scenari inediti per la scoperta dei libri.

Accanto al restyling della piattaforma desktop, Bo-oks presenterà ufficialmente anche la nuova app, sviluppata per offrire agli utenti finali un’esperienza di lettura ancora più immediata, coinvolgente e personalizzata.

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER GLI EDITORI INDIPENDENTI

Progettata per rivoluzionare non solo la lettura, ma soprattutto la vendita di libri, Bo-oks propone agli editori un’inedita alternativa alla catena distributiva tradizionale. Più di un nuovo canale, la piattaforma è un ecosistema pensato per mettere in connessione gli editori con il giusto lettore. Tra i principali vantaggi per gli operatori, la possibilità di accedere a una filiera diretta editore-lettore, superando le intermediazioni e rafforzando il rapporto con il proprio pubblico di riferimento.

Cuore pulsante del progetto Bo-oks è un sofisticato sistema di algoritmi di Intelligenza Artificiale, ingegnerizzato per far incontrare l’offerta degli editori con gli ideali lettori dei singoli titoli, creando connessioni profonde e durature. “La piattaforma è in grado di ‘ascoltare’ le emozioni del lettore per proporre titoli, autori e generi di cui non conosce l’esistenza, creando il perfetto match in base a interessi e stato d’animo del momento”, spiega Andrea Ponticelli, cofondatore. Ciò offre agli editori e agli autori la possibilità di promuovere libri in modo efficiente, raggiungendo un pubblico più ampio e soprattutto mirato.

A un anno dalla sua nascita, la piattaforma Bo-oks mette a disposizione dei lettori un ampio catalogo di oltre 3.000 titoli in una nuova modalità. Che si tratti di romanzi, saggi o opere di narrativa contemporanea, i suggerimenti dell’Intelligenza Artificiale offrono un’esperienza unica, trasformando ogni lettura in un viaggio su misura.

Gli editori che aderiscono al progetto possono contare su report analitici in tempo reale, su un sistema di remunerazione trasparente (royalties sul prezzo di copertina e sulle pagine lette in streaming) e sulla gestione integrata di stampa e logistica attraverso 4Graph, tipografia online ecosostenibile che su richiesta del singolo lettore stampa una copia del libro scelto, che verrà recapitato al destinatario anche con dedica personalizzata. “Il Salone del Libro sarà un momento importante per incontrare nuovi partner editoriali e illustrare le potenzialità di un modello che mette davvero in connessione lettore ed editore, superando le barriere della distribuzione tradizionale”, aggiunge Ponticelli.