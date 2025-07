"L'amore ultimo" (Bertoni Editore) è il nuovo romanzo dell'acclamato scrittore e sociologo Giuseppe Ausilio Bertoli.

A partire da oggi, 3 luglio 2025, è possibile preordinare il libro, che sarà nelle librerie il 18 luglio.

Ho avuto il privilegio di leggere in anteprima "L'amore ultimo"; siamo di fronte a un romanzo altamente poetico e per certi versi drammatico. Il protagonista, un uomo non più giovane, a un certo punto della sua vita decide che ha bisogno di cambiare aria. Fa le valigie e raggiunge la costa istriana. È sicuro che troverà la pace e che stringerà nuove amicizie. Purtroppo è un crescendo di delusioni, che conducono Dello Rizzi sull'orlo di una profonda depressione. Dello Rizzi crede d'aver ricevuto la mazzata finale quando viene rifiutato da una cantante locale. Tuttavia non sarà la delusione amorosa a farlo inginocchiare. Ben presto, Dello Rizzi dovrà affrontare la caducità della vita e cercare di accettarla.

"L'amore ultimo" è una metafora della ricerca umana della verità e della realizzazione personale, una storia che tocca il lettore per la sua profondità emotiva e la sua capacità di ispirare riflessione e speranza.

Ausilio Bertoli abita a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), dov’è nato nel 1945, e a Limena (Padova).

Si è formato negli atenei di Trento, Ca’ Foscari Venezia e Urbino, dove si è laureato in Sociologia con Enrico Mascilli Migliorini, che gli ha pubblicato la tesi “Tipologia della comunicazione aziendale” nei Quaderni di Sociologia della comunicazione, n. 2, 1976.

Ha cominciato a scrivere e a pubblicare racconti nell’adolescenza: nel 1960 ha vinto il premio indetto dall’A. C. Ragazzi, Roma, con il racconto “Campanile di città e campanile di campagna”.

Nel corso della sua carriera Ha ottenuto diversi riconoscimenti in ambito letterario, tra cui il Premio alla carriera al Concorso De Finibus Terrae a Santa Maria di Leuca, e ha pubblicato parecchi libri di narrativa e di saggistica. - Iannozzi Giuseppe