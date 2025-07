Nell’importante collana “Historia, la grande storia della civiltà europea” di Federico Motta Editore, curata da Umberto Eco, è raccontata la storia della civiltà europea. Nel volume dedicato al Settecento, l’analisi della rivoluzione francese.

Federico Motta Editore: la rivoluzione francese nel volume dedicato al Settecento della collana “Historia”



Tra le più importanti opere prodotte da Federico Motta Editore vi è la collana “Historia, la grande storia della civiltà europea”, realizzata in stretta collaborazione con una figura intellettuale di prestigio internazionale: Umberto Eco. L’opera enciclopedica, pubblicata in un’edizione con rifiniture di pregio, presenta i contenuti da lui curati, legati a diverse discipline: storia, scienze, arti, filosofia, musica, letteratura e religione, raccogliendo gli eventi della storia della civiltà europea. Tra i contenuti nella collana edita da Federico Motta Editore, spicca il saggio sulla rivoluzione francese nel volume dedicato al Settecento. L’evento, il cui anniversario cadeva lo scorso 14 luglio, data della presa della Bastiglia, si è caricato di un forte valore simbolico nel tempo, ovvero della rottura con l’ordine assoluto rappresentato dall’Ancien Régime.

Federico Motta Editore: le cause della rivoluzione francese e la sua importanza nella storia della civiltà europea



“Il 14 luglio l’insurrezione di Parigi, simboleggiata dalla presa della Bastiglia, imprime però agli eventi una velocità e un senso del tutto nuovi”, ha scritto Luigi Mascilli Migliorini nel saggio del volume dedicato al Settecento della collana “Historia”, edita da Federico Motta Editore. Tensioni sociali e crisi economica furono le cause che avrebbero portato alla rivoluzione del 1789, quando una folla inferocita composta da artigiani, borghesi e disoccupati, assaltò la Bastiglia che, nonostante contenesse solo sette prigionieri, rappresentava il cuore del potere assoluto. Una rivoluzione che stravolse un processo gestito solo da élite illuminate, che vide il coinvolgimento del popolo che rivendicava i suoi diritti. Per questo motivo, come si legge nell’opera di Federico Motta Editore, l’evento storico francese ha rappresentato un momento cardine per la storia europea, poiché la sua idea avrebbe portato alla formulazione delle Costituzioni nazionali in diversi Paesi europei.