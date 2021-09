“Sfide e opportunità del PNRR”, questo è il titolo del seminario di studio promosso dal sen. Andrea de Bertoldi, di Fratelli d’Italia, Segretario della Commissione Finanze del Senato, che si svolgerà lunedì 20 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la Sala Zuccari del Senato.

Un evento che cercherà di capire con esponenti del mondo politico, delle professioni e delle aziende come sfruttare al meglio e non perdere questa occasione storica per il nostro paese.

“Alla vigilia dell’attuazione del PNRR permangono ancora tanti punti interrogativi sulla concreta attuazione del Piano nazionale, così come tanti elementi di criticità. Ecco perché, insieme a Radio Parlamentare, ho ritenuto opportuno creare un momento di confronto tra la politica e i settori economici e produttivi maggiormente coinvolti nell’attuazione del PNRR”, spiega il senatore di Fratelli d’Italia.

Inoltre in qualità di unica opposizione l’occasione sarà certamente anche un'opportunità di analisi e confronto con il mondo produttivo per capire quali possano essere i punti deboli e recepire i loro suggerimenti e le loro istanze da sottoporre all'attenzione del governo, come spiega il senatore De Bertoldi.

“La logica che contraddistingue la politica di Fratelli d’Italia - continua il senatore de Bertoldi - è quella di un’opposizione costruttiva, attenta alle istanze della società civile. E il Paese in questo momento ha necessità di essere coinvolto e adeguatamente informato nella realizzazione del PNRR: in pratica di capire concretamente chi farà cosa, e come”.

Nutrita la presenza di esponenti del partito di Giorgia Meloni e della coalizione di centro-destra. Parteciperanno all’evento, infatti: il sen. Luca Ciriani presidente del Gruppo Parlamentare di FdI a Palazzo Madama; il sen. Adolfo Urso, presidente del Copasir; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Guido Castelli, responsabile nazionale Autonomie Locali di FdI; l’on. Galeazzo Bignami, responsabile del Dipartimento Imprese di FdI; Chiara Colosimo, consigliere di FdI in Regione Lazio.

Prevista anche la presenza del senatore Alberto Bagnai della Lega e del senatore Marco Perosino di Forza Italia. In rappresentanza del Governo, parteciperanno il Viceministro all’Economia, on. Laura Castelli, e il Viceministro allo Sviluppo economico, sen. Gilberto Pichetto Fratin. Grande la partecipazione anche del mondo produttivo, tra cui: Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia; Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni; Pierantonio Palluzzi, vicepresidente di ANCE Lazio; Gianluca Michetti, responsabile Ufficio Studi di Assopopolari; Marco Amendola, del Consorzio PMI Contract; Paolo Calamandrei, Ad Cargo Compass/Fedespedi; Flavio Boccia, presidente di PMI Imprese Italia; Alessandro Porro, di Business Support System; Domenico Cosentino, presidente di FAREdiPiù.

L’evento sarà trasmesso sui canali web del Senato in streaming.