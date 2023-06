Attenzione alla prenotazione delle vacanze on line: alcuni siti sono sospetti e spingono le persone ad inserire le proprie informazioni personali per poi farne un uso malevolo. Inutile aggiungere che le offerte proposte, quasi sempre, sono fasulle. Tali siti mirano a rubare i dati sensibili dei clienti e/o a farli pagare per servizi inesistenti.

Che cosa fare per evitare di cadere in queste trappole? Seguire alcune precauzioni:

- Verificare la reputazione del sito e leggere le recensioni di altri utenti.

- Controllare che il sito abbia un indirizzo web sicuro (https) e un certificato di sicurezza valido.

- Comparare i prezzi e le offerte con altri siti affidabili e verificare le condizioni di cancellazione e rimborso.

- Non fornire mai i dati della carta di credito o del conto bancario senza essere sicuri della serietà del sito e del servizio offerto.

- Usare una carta di credito protetta o un sistema di pagamento online sicuro come PayPal.

Seguendo questi consigli, si potrà prenotare una vacanza on line senza rischi.

Secondo i dati recenti di Check Point Research, un'azienda specializzata in cybersicurezza, il numero di domini web correlati alle vacanze è aumentato del 23% a livello globale a partire da maggio. Tra questi nuovi siti, uno su 83 si è rivelato malevolo o sospetto.

Gabriele Faggioli, responsabile scientifico dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano e amministratore delegato di Digital360, ha dichiarato all'Ansa che questo è uno schema classico che si ripete nel tempo. I criminali informatici cercano di massimizzare i loro guadagni attraverso campagne mirate su argomenti specifici. È importante ricordare che su Internet non si regala nulla.