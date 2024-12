Dal 1° gennaio 2025 tutti i cittadini, che desiderano avanzare segnalazioni al Comune riguardo problematiche o disservizi vari, potranno avvalersi esclusivamente di due opzioni: la prima riguarda l’utilizzo, come peraltro già avviene, d’una apposita sezione del sito istituzionale dell’ente, l’altra invece è prevista dall’App “Milazzo”, entrata in funzione quest’anno e già diventata un riferimento per i cittadini.

Sarà possibile segnalare in modo preciso e tempestivo situazioni di pericolo o guasti, anche scattando foto e geolocalizzando il problema, in modo da permettere agli uffici preposti d’intervenire con prontezza ed efficacia.

Non verranno pertanto prese in considerazione le segnalazioni, che talvolta vengono inserite sulle pagine social del Comune (Facebook, Twitter, Messenger o Instagram), poiché le stesse hanno solo finalità di comunicazione esterna senza alcun riferimento con l’apparato burocratico-amministrativo.

L’altra novità proposta dall’App “Milazzo” riguarda la presenza d’una sezione, denominata “Proponi un’idea”, dove i cittadini potranno contattare direttamente il Sindaco e gli Assessori per proporre un’idea.

Vi sono diverse possibilità di scelta: dall’organizzazione di un evento in città o un’iniziativa culturale ad una imprenditoriale, che s’intende sviluppare e per la quale si chiede supporto; ma è anche possibile avanzare una proposta per l’Amministrazione, concepita come un’ulteriore possibilità d’interazione tra privati e pubblico.