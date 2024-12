Disponibile su YouTube dal 4 dicembre il videoclip è una collaborazione con Nicholas Baldini e Federico Pasqui che racconta una storia di autentica rinascita.

La cantautrice sarda Sere, nome d’arte di Serena Collu, prosegue il suo percorso artistico con il videoclip di “Caffè all'alba”, disponibile su YouTube dal 4 dicembre 2024. Questo progetto, realizzato insieme al regista Nicholas Baldini e al produttore Federico Pasqui, offre agli spettatori uno sguardo intimo e poetico su un viaggio di guarigione e riconciliazione con se stessi.

Il concept visivo di “Caffè all'alba” si ispira al desiderio di liberazione e crescita personale. Racconta la storia di una ragazza, interpretata dalla stessa Sere, che decide di mettere in pausa la quotidianità per intraprendere un viaggio solitario alla scoperta di sé. Le scene si alternano tra momenti introspettivi, vissuti all'interno di un camper e sequenze di pura libertà immerse nella bellezza della natura. Il clou arriva con un gesto simbolico che rappresenta il distacco definitivo dal passato e l’abbraccio verso un futuro più sereno.

“Il videoclip di “caffè all’alba” rappresenta per me un certo tipo di lavoro artistico che intendo portare avanti e che mi va di riassumere in tre parole: qualità, sensibilità ed empatia.” Sere

https://youtu.be/IPBvONXTHLs?si=ZcAp612AmcJv89AI

“Sono molto fiera e fiduciosa nella mia musica. Ho collaborato con due persone fantastiche, super professionisti e professionali, ma la cosa più bella è che abbiamo instaurato un legame che va oltre il sistema lavorativo e questo per me è fondamentale: l’ambiente è un grande dettaglio che fa la differenza, ho sofferto abbastanza la mancanza di questo precedentemente.” Sere

Il singolo “Caffè all'alba”, uscito il 15 novembre 2024, esplora già a livello musicale i temi della fragilità e della forza interiore, trasmettendo un senso di leggerezza ritrovata e libertà anche dopo le ferite più dolorose. Con il videoclip, Sere arricchisce ulteriormente questo messaggio, trasformandolo in un'esperienza visiva ed emotiva profonda e accessibile a tutti. Guardare per credere!

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100093935087062

Instagram: www.instagram.com/sere_collu

TikTok: www.tiktok.com/@sere_collu?_t=8qLJDborlWD&_r=1