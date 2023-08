In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi emergono le prime aspettative della critica americana verso le performance maschili che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar: da quella di Bradley Cooper per Maestro in cui interpreta il famoso direttore d’orchestra, compositore e pianista Leonard Bernstein a quella di Paul Giamatti nel film agrodolce di Alexander Payne, The Holdovers, da quella apprezzata di Cillian Murphy in Oppenheimer a quella attesissima di Colman Domingo nel biopic dal titolo Rustin, in cui veste i panni del noto attivista per i diritti civili che ha contribuito ad organizzare la storica marcia su Washington tenutasi nel marzo del 1963.

Senza dimenticare Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon), David Strathairn (A Little Prayer), Barry Keoghan (Saltburn), Joaquin Phoenix (Napoleon), Adam Driver (Ferrari) e tanti altri.