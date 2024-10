Atalanta show nell'anticipo della 9.a giornata di Serie A: Verona sepolto da 6 gol

Nell'anticipo della nona giornata di Serie A l'Atalanta manda ko il Verona vincendo per 6-1. Al Gewiss Stadium è spettacolo di gol ed emozioni, con gli uomini di Gasperini che annichiliscono i gialloblù già nella prima frazione. Nerazzurri che partono bene giocando una mezz'ora micidiale che manda subito ko gli Scaligeri.

De Roon (6'), Retegui (9'), De Ketelaere (14') e Lookman (prima al 29' e poi al 34'), mandando all'inferno gli uomini di Zanetti con una cinquina da incubo resa meno amara dalla rete di Sarr (42'). Nella ripresa Retegui (58') sigla la doppietta personale e chiude i conti con Gasperini che festeggia la panchina numero 400 con la Dea nel migliore dei modi, con tre punti che portano gli orobici al terzo posto a pari punti con la Juventus in attesa del derby d'Italia.



Napoli, Meret: “Il rinnovo non mi condiziona. I miei agenti ne parlano col club”

Al termine del match vinto conto il Lecce, il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una buona prestazione ma oggi non era facile. Abbiamo lasciato qualche spazio in ripartenza e qualcosa sulle palle inattive ma è stata una buona prestazione da parte di tutti”.

Cosa è cambiato in fase di non possesso?

“Vedo grande disponibilità e sacrificio da parte di tutti. Tutti sono pronto a tornare a centro all'ora. Facciamo tutto quello che ci chiede il mister e stiamo raccogliendo i frutti”.

L'impatto di Buongiorno?

“Sta facendo una grandissima prima parte di campionato, è difficilissimo saltarlo. Ci sta dando una grandissima mano anche sull'aspetto della personalità. C'è da fargli i complimenti. Sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore”.

Un po' di nervosismo negli ultimi minuti, forse troppo paura?

“Forse sì. c'è stata un po' di frenesia, ma ci sta che ci sia negli ultimi minuti. Ma c'è stato sempre ordine e sacrificio da parte di tutti, anche se ci siamo abbassati”.

Pronti per il ciclo difficile?

“Sì, siamo in grande fiducia proveremo a sfruttalo. Andremo a Milano per vincere e poi penseremo alle altre partite. Vogliamo continuare così anche se ci saranno altre gare che ci metteranno alla prova”.

Motta mette pressione, ha ragione?

“Nessuno ci mette pressione, sappiamo che la prima parte di campionato è importante e non era scontato dopo l'anno scorso. Ma è ancora presrto, dobbiamo ragionare partita dopo partita e dobbiamo restare umili”.

Spavento sull'occasione del Lecce?

“Ho fatto una buona risposta di riflessi, Alessandro è stato bravissimo a buttarla fuori e ha poi subito anche fallo. Ci si deve sempre aiutare ed essere più cattivi per non concedere queste occasioni”.

Rinnovo di contratto?

“Questa cosa non mi condiziona, io lavoro tutti i giorni per la partita e al resto ci pensano i miei agenti: so che stanno parlando in questo periodo, non vedo problemi”



Genoa, lunedì le visite per Mario Balotelli: cifre e dettagli

Il Genoa ha deciso di accelerare e chiudere per Mario Balotelli. In serata, le parti dovrebbero chiudere definitivamente l'accordo.

Alberto Gilardino avrà presto un nuovo attaccante. E per Mario Balotelli si tratterà di un nuovo ritorno in Serie A. L'intesa finale sarà perfezionata in serata, ma già lunedì l'attaccante italiano sosterrà le visite mediche. L'ex attaccante di Inter e Milan firmerà poi un contratto fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze. Inoltre, nel contratto sarà presente anche la possibilità di svincolo legata a determinati casi e condizioni.





Super Barcellona nel Clasico: Poker di Flick ad Ancelotti

Il Barcellona si prende il Clasico nell'11ª giornata di Liga e lo fa con una prestazione che resterà nella storia: i Blaugrana demoliscono 4-0 il Real Madrid al Bernabeu, guidati da una doppietta di Lewandowski.

Anche Yamal e Raphinha partecipano alla festa, mentre Mbappé si vede annullare due gol per fuorigioco. Nella Liga, i catalani di Flick volano così a 30 punti in classifica, lasciando i rivali a 24. Vittorie anche per Villarreal, Rayo e Las Palmas.