Missione compiuta per l’Atalanta in Europa League. Nel quinto turno del Gruppo D alla squadra di Gasperini basta l’1-1 con lo Sporting Lisbona per blindare il primo posto del girone e conquistare il pass diretto per gli ottavi.

Al Gewiss Stadium nel primo tempo la Dea crea diverse occasioni e sblocca il match grazie a un gran gol dalla distanza di Scamacca (23′). Nella ripresa poi i portoghesi reagiscono, pareggiano con Edwards (56′) e centrano un doppio palo con Goncalves.



ATALANTA-SPORTING 1-1

talanta (3-4-1-2): Musso 6; Scalvini 6 (41′ st Bakker sv), Djimsiti 5, Kolasinac 6 (41′ st Holm sv); Hateboer 5,5, De Roon 6, Ederson 6, Ruggeri 6; Koopmeiners 6,5 (24′ st Miranchuk 6); Lookman 5,5 (19′ st Pasalic 5,5), Scamacca 6,5 (19′ st Muriel 6).

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Adopo, Bonfanti, Del Lungo. All.: Gasperini 6



Sporting Lisbona (3-4-3): Adan 6; Diomandé 5,5, St. Juste 6 (36′ st Coates sv), Inacio 6; Esgaio 5 (1′ st Catamo 6,5), Hjulmand 5 (32′ st Nuno Santos 5,5), Morita 5, Reis 6; Goncalves 4,5, Gyokeres 6,5, Trincao 5 (1′ st Edwards 6,5).

A disp.: Israel, Diogo Pinto, Luis Neto, Dario Essugo, Paulinho, Quaresma, Moreira. All.: Amorim 6



Arbitro: Oliver

Marcatori: 23′ Scamacca (A), 11′ st Edwards (S)

Ammoniti: Lookman, Scalvini, Kolasinac, De Roon (A); Inacio, Morita, Reis (S)