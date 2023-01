Quella subita ieri dal Napoli al Meazza è stata la prima sconfitta stagionale per il Napoli. La vittoria ottenuta dall'Inter per 1-0 ha permesso non solo ai nerazzurri di portarsi a 33 punti in classifica, ma di arrestare la corsa dei partenopei che, fermi a 41 punti, adesso sono solo a +5 dal Milan.

L'Inter, che si era già resa pericolosa nel primo tempo, sblocca il risultato al 56', con una ripartenza innescata da Mkhitaryan che permette a Dimarco di involarsi lungo la fascia sinistra ed effettuare un cross verso l'area su cui si fionda Dzeko, insaccando di testa sul primo palo. Nulla da fare per Meret.

Nel finale, il portiere dell'Inter Onana salva il risultato per la propria squadra deviando (involontariamente) con un braccio un tiro di Raspadori dall'interno dell'area.

Questi i commenti dei due allenatori a fine partita.

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter:

"Sono contento per Dzeko, sta facendo benissimo, ha tantissime caratteristiche utili per la squadra, ci sta aiutando tantissimo. Siamo in rincorsa, dobbiamo risalire la classifica ed essere i primi ad aver battuto il Napoli in stagione è un segnale importante.Devo essere sincero: è stato un piacere vedere giocare questi ragazzi questa sera. Sono contento per questa partita, giocata davanti a un pubblico straordinario. Per tutto dicembre questo gruppo si è allenato nel migliore dei modi, quindi mi aspettavo una prestazione del genere. Vero, nella seconda parte del primo tempo ci siamo abbassati e abbiamo concesso il palleggio al Napoli, ma abbiamo comunque mantenuta alta l'intensità. La squadra era in campo nel migliore dei modi. Questa vittoria deve darci grande fiducia per il futuro. Nelle ultime 10 partite abbiamo raccolto 9 vittorie, con anche un passaggio del turno in Champions League. In campionato siamo partiti lasciando punti per strada, ora dobbiamo pensare a una partita alla volta. In questo momento stiamo recuperando tutti i giocatori, manca Brozovic e lo aspettiamo perché sarà importante con tutte queste partite ravvicinate. La sosta è stata qualcosa di particolare per tutti, hanno vinto comunque le squadre in testa e noi siamo stati bravi a fermare il Napoli. Il campionato è lungo, tutti sono in gioco.In una serata così è difficile fare nomi, anche chi è subentrato è entrato alla grande. Calhanoglu è stato straordinario in un ruolo molto importante: ha fatto un grandissimo lavoro, come gli altri ragazzi in campo".

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli:

"Abbiamo avuto poca qualità e siamo stati meno brillanti rispetto al solito. Non siamo riusciti a far girare il pallone con la velocità di sempre. Per il resto la partita l'abbiamo fatta, ma dovevamo essere più bravi a trasmettere il gioco sulla trequarti. In fase offensiva non abbiamo inciso come avremmo dovuto.Sicuramente siamo una squadra che può fare molto di più. Stasera non ci siamo riusciti e abbiamo anche pagato qualche imprecisione che poi ci è costata la partita.L'Inter è una squadra fisica e se il nostro giro palla era lento, loro ci hanno aggrediti facendo ciò che avevano preparato. Però non è il caso di demoralizzarsi.Non cambia nulla stasera. Siamo molto fiduciosi del nostro valore e della forza dei nostri calciatori. Poi se qualcuno ogni tanto è meno brillante rispetto agli standard, ci può stare.Da domani riprendiamo il lavoro, dobbiamo ritrovare la nostra forma migliore e sappiamo che il percorso è quello giusto. Si ricomincia subito per ripartire".