Giovedì 18 Febbraio 2021 si inaugura la fase ad eliminazione diretta della UEFA Europa League 2020-2021, con l'andata dei sedicesimi di finale. Il Milan è impegnato nella trasferta serba di Belgrado contro la Stella Rossa con calcio d'inizio alle ore 18.00.

Mentre tutta l'Italia trattiene il fiato ed ha occhi solo per le sorti del campionato, i Rossoneri hanno la possibilità di lottare per la conquista dell'unico titolo UEFA mancante nella loro pur nutritissima bacheca dei trofei: la UEFA Europa League.

Palmares e record europei del Milan, ma nessuna Coppa UEFA

Il Club di proprietà del Fondo Elliot che vanta il miglior Palmares internazionale d'Italia di cui elencheremo solo i titoli UEFA:

7 tra Coppe dei Campioni e UEFA Champions League;

5 Supercoppe UEFA (record assoluto);

2 Coppe delle Coppe;

che è secondo sia per numero di vittorie Champions League che per numero di finali disputate (insieme ai Bayer Monaca) in entrambi i casi dietro al Real Madrid, che guida la classifica dei pluri-vincitori di Supercoppa UEFA insieme al Barcellona, non ha né mai vinto né mai disputato una finale di Coppa UEFA/ UEFA Europa League.

Viceversa i dirimpettai cittadini dell'Inter guidano la classifica all time della della UEFA Europa League/ Coppa UEFA aggiornato alla fine della scorsa stagione vincendo tre titoli e disputando cinque finali.

Raggiungere i Club che hanno vinto tutto in Europa

In questa stagione, dunque, un obiettivo della società meneghina potrebbe essere proprio la conquista del primo trofeo della Coppa UEFA/ Europa League della loro storia che equivarrebbe anche alla prima vittoria italiana nella competizione con la nuova formula, che da oltretutto diritto all'accesso diretto alla fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022.

Per il Milan sarebbe una vittoria doppiamente prestigiosa: alzare l'unico trofeo europeo che ancora le manca e completare il filotto di vittorie nelle principali competizioni UEFA:

UEFA Champions League;

Coppa delle Coppe;

Supercoppa UEFA;

UEFA Europa League;

ed iscriversi al ristrettissimo gruppo dei Club europei che hanno vinto tutti i maggiori titoli continentali: