Gli scenari economici dei prossimi mesi saranno molto importanti per dare una direzione ai mercati finanziari. In particolar modo sarà molto importante cogliere l'evoluzione dei rendimenti dei titoli di stato americani, la cui corsa al rialzo potrebbe non essere affatto finita.

Il loro cammino dipenderà essenzialmente da una combinazione di fattori, i più importanti dei quali sono la crescita dell'economia americana e la politica dei tagli ai tassi di interesse da parte della Federal reserve. In base ad essi si possono immaginare tre possibili scenari futuri.

Un primo scenario prevede che la crescita globale si irrobustisca consentendo alla Federal Reserve di procedere con tagli al costo del denaro graduale e contenuti con un irrobustimento del dollaro americano.

Un secondo scenario vede invece l'economia continuare a marciare lentamente. In tal caso, la Federal Reserve sarebbe costretta a stimoli più rapidi, scendendo con i tassi di interesse verso il 3%, rendendo così più ripida la curva dei rendimenti.

Una terza ipotesi, infine, prospetta un'economia americana in recessione. Ciò costringerebbe la Banca Centrale statunitense ad allentare in modo aggressivo la politica monetaria, tagliando i tassi di interesse in modo rapido e sostanzioso, frenando il rendimento dei titoli del tesoro che, probabilmente, non riuscirebbero mai a raggiungere il 5%.