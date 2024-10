Nel Vecchio Continente le Borse si muovono in ordine sparso. Francoforte resta incollata sui livelli della vigilia, si muove sotto la parità Londra, -0,52%, Parigi accusa un calo dell'1,05%. A Piazza Affari, Ftse Mib in flessione dello 0,3% a 34.578 punti. Sul paniere principale di Piazza Affari, acquisti in particolar modo su Telecom Italia, Hera e Unipol. Al contrario, i peggiori del listino sono Stmicroelectronics, Eni e Saipem.