Oltre 4.900 appassionati di fitness provenienti da tutto il mondo hanno partecipato ad un workout a intervalli ad alta intensità.

Più di 4.900 distributori indipendenti Herbalife e membri della community Herbalife di tutto il mondo si sono uniti per stabilire un nuovo record mondiale.





Herbalife, azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere e community dedicata al benessere, è entrata nella storia stabilendo un nuovo GUINNESS WORLD RECORDS per la più grande classe di interval training ad alta intensità (realizzata in più sedi). L'evento globale ha unito oltre 4.900 distributori indipendenti Herbalife e moltissimi appassionati di fitness, che si sono trovati per celebrare il valore della community, della salute e del benessere.

Trasmesso in diretta da Las Vegas, il 21 settembre 2024, l'allenamento collettivo ha attirato più di 11.000 partecipanti da paesi come Francia, Romania e Cina, che si sono virtualmente uniti attraverso il livestream sul canale YouTube Herbalife. I distributori indipendenti Herbalife hanno inoltre organizzato eventi di persona come, ad esempio, al Galaxy Park negli Stati Uniti, presso la struttura del Comitato Olimpico Messicano in Messico e al Centro Congressi di Mumbai in India.

“La partecipazione di persone da tutto il mondo dimostra il profondo impatto dell'esercizio fisico e della community sulla conduzione di uno stile di vita sano e attivo”, ha dichiarato il Dr. Luigi Gratton, vicepresidente Health and Wellness Office di Herbalife. “Il successo dell’Herbalife Worldwide Workout è un risultato dei nostri distributori indipendenti e del loro impegno a costruire community in cui tutti siano ispirati a vivere la loro vita al meglio. Questo evento globale conferma che promuovendo un ambiente stimolante e abbracciando il benessere possiamo ottenere importanti risultati, come il raggiungimento di un record mondiale”.

L'arbitro ufficiale del GUINNESS WORLD RECORDS, Brittany Dunn, ha confermato che Herbalife è riuscita a stabilire un nuovo record mondiale per il più grande corso di interval training ad alta intensità con 4.916 partecipanti e una percentuale di successo del 91,34%. Il record precedente per questo titolo si era fermato a 3.840 partecipanti.

L'evento è stata anche l’occasione per una raccolta fondi globale. Herbalife si è infatti impegnata a donare fino a 40.000 dollari per il programma Herbalife Family Foundation’s Casa Herbalife , che mira a migliorare la vita dei bambini bisognosi, collaborando con enti di beneficenza che operano con l’obiettivo di fornire pasti sani ed educazione alimentare ai bambini di tutto il mondo.

Il Worldwide Workout è stato promosso dalla rete globale di distributori indipendenti Herbalife, che sostengono le loro community attraverso l'educazione al prodotto, il coaching personalizzato e i programmi di benessere. Queste community sono radicate nella Global Nutrition Philosophy di Herbalife, che sottolinea l'importanza di un'alimentazione equilibrata, dell'idratazione e di un sano mindset. In linea con questa filosofia, molti partecipanti al Worldwide Workout si sono preparati grazie al supporto di prodotti della linea Herbalife24®, come CR7 Drive, una bevanda sportiva sviluppata insieme all’atleta Cristiano Ronaldo, e post workout hanno contato su Rebuild Strength, un integratore ricco di proteine studiato per favorire il recupero muscolare.

Nel 2015, Herbalife ha ottenuto il titolo di GUINNESS WORLD RECORDS per il maggior numero di partecipanti ad un allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) in 24 ore. In quell’occasione l'azienda e la sua community hanno inoltre stabilito un record mondiale per il numero di persone che hanno partecipato ad un allenamento ad alta intensità in un unico luogo, con quasi 4.000 persone riunite presso LA Live Plaza nel centro di Los Angeles.

Informazioni su Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) è un'azienda e una community leader nel settore del benessere che dal 1980 cambia la vita delle persone grazie a prodotti nutrizionali eccellenti e all'opportunità di business per i suoi Distributori Indipendenti. L'azienda offre prodotti sviluppati scientificamente ai consumatori di oltre 90 mercati, attraverso i Distributori Indipendenti che forniscono coaching individuale e una comunità di supporto che ispira i clienti a condurre uno stile di vita più sano e attivo per vivere al meglio.

Informazioni su Herbalife Family Foundation

Herbalife Family Foundation (“HFF”) si impegna a migliorare vite e comunità in tutto il mondo. Con l'obiettivo di rendere l'alimentazione più accessibile, sradicare la fame e promuovere le opportunità economiche, la HFF collabora con le principali organizzazioni locali e globali, assicurandosi che le persone e il pianeta siano nutrite, perché insieme si può creare un mondo più sano. Per maggiori informazioni sull'HFF e su come sostenere l'importante lavoro della Fondazione, visita herbalifefamilyfoundation.org .