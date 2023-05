La situazione sanitaria in Afghanistan è drammatica. Dopo il ritiro delle truppe americane ed il ritorno al potere dei talebani, il Paese è progressivamente ripiombato nel medioevo causando gravi problemi alle strutture di base a supporto della popolazione, con molti ospedali che sono stati abbandonati o distrutti, lasciando senza cure migliaia di persone, con i bambini che sono diventati le prime vittime della situazione che si è venuta a creare.

Secondo l'Unicef, circa 10 milioni di bambini afghani hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Il 75% dei bambini sotto i 5 anni è affetto da ritardo della crescita a causa della scarsa alimentazione. Il tasso di mortalità infantile è tra i più alti al mondo. Ogni giorno, in Afghanistan, 167 bambini muoiono per malattie prevenibili, malattie che potrebbero e dovrebbero essere curate con farmaci appositi, normalmente disponibili in qualsiasi Paese civilizzato. Ma questo numero, già di per sé impressionante, è però solo una stima. Il dato effettivo potrebbe essere addirittura peggiore.

Gli ospedali, quando sono disponibili, sono carenti di posti letto, attrezzature e personale. Il folle divieto di lavoro per le donne afghane, non solo ha creato problemi finanziari a molte famiglie, ma ha privato anche gli ospedali di personale sanitario addestrato.

Già in precedenza, l'assistenza sanitaria pubblica in Afghanistan non era adeguata... adesso invece è quasi inesistente.

Così una corrispondente della BBC descrive la situazione del reparto pediatrico del principale ospedale della provincia di Ghor:

"... Le stanze sono piene di bambini malati, almeno due per letto, i corpicini devastati dalla polmonite. Solo due infermiere si prendono cura di 60 bambini. In una stanza abbiamo visto almeno una ventina di bambini che sembravano in gravi condizioni. I bambini avrebbero dovuto essere continuamente monitorati in terapia intensiva, cosa impossibile in questa struttura. Eppure, per il milione di persone che vivono a Ghor, questa struttura di base è ancora l'ospedale pubblico meglio attrezzato a cui possono accedere".

Sono bambini che muoiono perché manca l'ossigeno e mancano i farmaci, farmaci elementari, di base... così malattie curabilissime, in quel Paese stanno creando una strage tra i bambini.





fonte: BBC news