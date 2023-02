Pance spioventi (via il doppio fondo), radiatori inclinati (anziché orizzontali), nuovo retrotreno... Martedì, l'Alfa Romeo ha presentato la C43, la nuova vettura per la stagione 2023 di Formula 1.

A prima vista, la monoposto sembra richiamare quella dello scorso anno, ma in realtà sono state fatte modifiche significative a partire dal raffreddamento, per evitare un effetto meno dirompente dal punto di vista aerodinamico sul flusso d'aria diretto verso la parte posteriore. Ciò ha reso necessaria una nuova progettazione della distribuzione del flusso d'aria all'interno della vettura che ha comportato anche un aumento del passo.

Il direttore tecnico Jan Monchaux ha dichiarato: "Ci siamo concentrati principalmente sulla parte posteriore della vettura, che ha aperto la strada a molte altre soluzioni che la scorsa stagione non avevamo modo di utilizzare. Inoltre, lo scorso anno avevamo anche molti problemi di affidabilità, quindi ci sono molte cose che abbiamo cambiato sulla macchina per risolverli".

I colori dominanti, il rosso e il nero, richiamano la Stelvio Quadrifoglio, anche se il marchio Alfa Romeo scomparirà dopo questa stagione.

Il team Sauber, infatti, è in procinto di essere acquistato dalla Audi e il nuovo ad, Andreas Seidl, è appunto entrato in carica per preparare l'ingresso ufficiale del colosso automobilistico tedesco nel 2026, quando debutterà con la nuova power-unit progettata secondo i regolamenti che entreranno in vigore a partire da quella data.

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, anche per la stagione a venire, saranno i piloti ufficiali del team.