Negli Stati Uniti, il numero di contagiati da coronavirus nella scorsa estate è stato due volte superiore a quello registrato in primavera, mentre nelle prossime settimane il numero di contagi - a meno di drastiche misure a livello federale da parte dell'amministrazione Trump - sarà addirittura quattro volte maggiore.

I decessi da Covid, con la ripresa dei contagi, sono iniziati ad aumentare a partire dalla fine di settembre e nelle ultime 24 ore sono arrivati a toccare quasi quota 2.000, numero che corrisponde alla media giornaliera dei morti che gli Usa hanno registrato dall'inizio dell'aprile scorso fino alla prima settimana di maggio.

Il numero di morti con Covid negli Stati Uniti di Trump è arrivato a superare i 250mila ed è destinato ad aumentare ancora in modo rilevante.

Nonostante ciò, Trump ha iniziato la giornata dicendo che i vaccini arriveranno presto, che i farmaci Covid (ha scritto così!) sono disponibili per far sentir meglio la grente (che vale come traduzione per prople!) e sono fantastici, ma i media non ne parlano. Il tasso di mortalità, ha detto poi Trump, è diminuito dell'85%.

THE COVID DRUGS NOW AVAILABLE TO MAKE PROPLE BETTER ARE AMAZING, BUT SELDOM TALKED ABOUT BY THE MEDIA! Mortality rate is 85% down!