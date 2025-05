Dal 23 maggio in radio e su tutti gli store digitali il brano che unisce introspezione urbana e ribellione poetica.

“La scia della follia” è il nuovo singolo di Fil, disponibile dal 23 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano è nato a Londra, in un momento di forte cambiamento personale e artistico, in cui l'autore era alla ricerca dell'amore e di nuove esperienze capaci di scuotere la sua interiorità. Nel cuore della metropoli, tra il cemento degli uffici e le storie marginali di chi ha scelto di vivere ai bordi della società, Fil ha trovato l'ispirazione per raccontare un’umanità diversa, fragile e allo stesso tempo coraggiosa. Un gruppo di ragazzi accampati sotto un ponte, simbolo di resistenza e libertà, ha acceso l’immaginario di una canzone che osserva con lucidità e poesia le contraddizioni del nostro tempo.

“La scia della follia” è un brano che riflette sul prezzo da pagare per adattarsi a un sistema fondato sull’ipocrisia, sull’omologazione e sul successo a tutti i costi. Fil canta la difficoltà di trovare una via autentica in un mondo che impone regole sempre più disumane, scegliendo di abbracciare l’irregolarità, l’emotività e il disincanto come forme di ribellione e salvezza.

Il sound del brano fonde influenze cantautorali, R&B e indie, confermando la versatilità artistica di

Ascolta l’artista

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2W9UUZCGqI5Hj8WxF1wNe3?si=uxSOB7rcSi2a1AO_ifsKzw

Fil, già noto per il suo percorso originale e ricco di contaminazioni. Nato a Faenza nel 1992, Filippo Filidei ha mosso i primi passi in Spagna sotto lo pseudonimo Flep, avvicinandosi al rap e alla musica di protesta. Le esperienze di vita a Londra, in Uruguay e in Australia hanno arricchito il suo bagaglio artistico, portandolo a una scrittura che affonda le radici nella realtà ma sa elevarsi verso riflessioni universali. Con “La scia della follia”, Fil firma un brano maturo, personale e profondamente attuale, capace di raccontare il disagio contemporaneo con una voce autentica e mai banale.

Instagram: https://www.instagram.com/filmusicofficial?igsh=MXA3eWcyYTBjdHlybQ==

YouTube: https://youtube.com/@fil6692?si=xLBEfYGPpDbWY4ob